Глава Пенсильвании заявил о попытке Харрис «прикрыть задницу» в мемуарах

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро обвинил бывшего кандидата в президенты США от партии демократов Камалу Харрис в клевете, которую она написала в мемуарах. Об этом Шапиро заявил в интервью The Atlantic.

Корреспондент Тим Альберта при встрече с Шапиро зачитал ему отрывки из книги Харрис 107 Days, в которых та выражает недовольство поведением Шапиро в период, когда его рассматривали на пост вице-президента при Харрис. Он вел себя по-хозяйски в резиденции вице-президента - выбирал, как повесить шторы, и настаивал на присутствии при каждом ее решении, писала Харрис.

Альберта пишет, что, пока Шапиро слушал, обычно сдержанное поведение губернатора изменилось: он занервничал, начал возмущаться и раздражаться. «Я могу сказать, что все эти истории — откровенная ложь», — заявил глава Пенсильвании.

Он рассказал, что с Харрис они знают друг друга уже 20 лет, а на вопрос интервьюера, не чувствует ли он себя в таком случае преданным, ответил: «она пытается продать книги и прикрыть свою задницу». Чуть позже Шапиро поправил себя. «Не должен я говорить «прикрыть задницу». Это неуместно. Она просто пытается продать книги. Точка», — сказал Шапиро.

Ранее газета Politico сообщила, что Харрис в книге рассказала о беспокойстве из-за амбиции Шапиро, которые могут стать препятствием, поскольку губернатор мог не пожелать занять второстепенную должность. Она написала, что прямо ответила губернатору: «Вице-президент не является сопрезидентом».

Мемуары Камалы Харрис под названием «107 дней» вышли в сентябре 2025 года. Книга рассказывает о ее президентской кампании в 2024-м.