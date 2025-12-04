Глава Пенсильвании заявил о попытке Харрис «прикрыть задницу» в мемуарах
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро обвинил бывшего кандидата в президенты США от партии демократов Камалу Харрис в клевете, которую она написала в мемуарах. Об этом Шапиро заявил в интервью The Atlantic.
Корреспондент Тим Альберта при встрече с Шапиро зачитал ему отрывки из книги Харрис 107 Days, в которых та выражает недовольство поведением Шапиро в период, когда его рассматривали на пост вице-президента при Харрис. Он вел себя по-хозяйски в резиденции вице-президента - выбирал, как повесить шторы, и настаивал на присутствии при каждом ее решении, писала Харрис.
Альберта пишет, что, пока Шапиро слушал, обычно сдержанное поведение губернатора изменилось: он занервничал, начал возмущаться и раздражаться. «Я могу сказать, что все эти истории — откровенная ложь», — заявил глава Пенсильвании.
Он рассказал, что с Харрис они знают друг друга уже 20 лет, а на вопрос интервьюера, не чувствует ли он себя в таком случае преданным, ответил: «она пытается продать книги и прикрыть свою задницу». Чуть позже Шапиро поправил себя. «Не должен я говорить «прикрыть задницу». Это неуместно. Она просто пытается продать книги. Точка», — сказал Шапиро.
Ранее газета Politico сообщила, что Харрис в книге рассказала о беспокойстве из-за амбиции Шапиро, которые могут стать препятствием, поскольку губернатор мог не пожелать занять второстепенную должность. Она написала, что прямо ответила губернатору: «Вице-президент не является сопрезидентом».
Мемуары Камалы Харрис под названием «107 дней» вышли в сентябре 2025 года. Книга рассказывает о ее президентской кампании в 2024-м.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили