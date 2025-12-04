 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуму внесут инициативу о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам

Пенсионерам предложили выплачивать 13-ю пенсию перед Новым годом, инициативу внесут в Госдуму 4 декабря, следует из законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях», передает «РИА Новости».

Автор документа — лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Инициатива предусматривает ежегодную доплату к страховой пенсии, не ниже 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера (в 2025 году — около 22,8 тыс. руб.).

По замыслу инициаторов, выплаты к концу декабря помогут пенсионерам подготовиться к праздникам и покупкам подарков. Партия подчеркивает, что эта инициатива отражает политику по улучшению качества жизни пожилых граждан.

В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров
Общество
Борис Чернышов

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодную предновогоднюю выплату пенсионерам в размере 5 тыс. руб. В обращении к главе Минтруда Антону Котякову он предложил перечислять упомянутую единовременную выплату всем получателям страховых и социальных пенсий не позднее чем за две недели до 31 декабря. По мнению депутата, мера позволит пенсионерам заранее планировать праздничные расходы и покажет заботу государства о старшем поколении.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
пенсии Новый год Госдума
