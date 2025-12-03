 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мэр Белгорода объяснил закрытие ДК, где должен был выступать Shaman

Демидов: ДК, где должен был выступать Shaman, закрыли по техническим причинам
Ярослав Дронов (Shaman)
Ярослав Дронов (Shaman) (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Белгородский дом культуры «Энергомаш», в котором должен был выступать певец Shaman (Ярослав Дронов), закрыли на три дня по техническим причинам, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

«Запланированные мероприятия отменены. О дальнейшем режиме работы сообщу дополнительно», — написал он.

Концерт исполнителя должен был состояться в доме культуры 3 и 4 декабря, однако первое выступление было отменено за два часа до начала.

В Белгороде отменили концерт Shaman за два часа до начала
Общество
Ярослав Дронов&nbsp;(Shaman)

Сам Дронов заявил, что концерты отменили из-за готовившихся «провокаций ВСУ», но пообещал «обязательно еще встретиться». По его словам, исполнитель и его концертная команда узнали о закрытии ДК, уже прибыв в Белгород.

Александра Озерова
Белгород Shaman дом культуры «Энергомаш» отмена концертов
Ярослав Дронов Shaman фото
Ярослав Дронов Shaman
певец
22 ноября 1991 года
