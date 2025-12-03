Мэр Белгорода объяснил закрытие ДК, где должен был выступать Shaman
Белгородский дом культуры «Энергомаш», в котором должен был выступать певец Shaman (Ярослав Дронов), закрыли на три дня по техническим причинам, сообщил мэр Валентин Демидов в своем телеграм-канале.
«Запланированные мероприятия отменены. О дальнейшем режиме работы сообщу дополнительно», — написал он.
Концерт исполнителя должен был состояться в доме культуры 3 и 4 декабря, однако первое выступление было отменено за два часа до начала.
Сам Дронов заявил, что концерты отменили из-за готовившихся «провокаций ВСУ», но пообещал «обязательно еще встретиться». По его словам, исполнитель и его концертная команда узнали о закрытии ДК, уже прибыв в Белгород.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили