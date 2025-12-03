В Белгороде отменили концерт Shaman за два часа до начала

Ярослав Дронов (Shaman) (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об отмене всех запланированных в течение трех дней мероприятий в ДК «Энергомаш», 3 и 4 декабря там должны были пройти концерты исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов).

«О дальнейшем режиме работы сообщу дополнительно», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Информацию подтвердила и сама площадка. «Сегодня и в ближайшие 3 дня Дворец культуры «Энергомаш» будет закрыт по техническим причинам», — говорится в сообщении.

Сам Ярослав Дронов заявил, что концерты отменены из-за готовившихся «провокаций ВСУ», но пообещал «обязательно еще встретиться». По его словам, исполнитель и его концертная команда узнали о закрытии ДК, уже прибыв в Белгород. «Безопасность людей превыше всего! Белгород как прифронтовая территория постоянно подвергается обстрелам с вражеской стороны», — написал артист в телеграм-канале.