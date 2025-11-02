 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Россия прекратила 50-летнее соглашение с Финляндией по реке Вуокса

Мишустин поручил сообщить Хельсинки, что Россия больше не обязана поставлять компенсационную энергию по договору
Река Вуокса
Река Вуокса (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Российский премьер Михаил Мишустин распорядился прекратить действие ст.3 и ст. 4 соглашения 1972 года между СССР и Финляндией об энергетическом использовании ограниченного Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра отрезка реки Вуокса. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Соответствующее решение было предложено МИД и Минэнерго России, и принято «в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

Мишустин также поручил МИДу уведомить финскую сторону о том, что в связи с односторонним прекращением закупок российской электроэнергии с 4 апреля 2022 года, Москва более не обязана проводить компенсационные поставки в рамках договора.

Вуокса с устьем в Ладожском озере имеет протоки на территории Финляндии и России. На реке расположен каскад ГЭС — две в Ленинградской области (Светогорская и Лесогорская) и еще две — на территории Финляндии (Тайнионкоски и Иматра).

В 1964 году СССР и Финляндия подписали соглашение о пограничных водных системах и создали совместную комиссию по их использованию. Соглашения по регуляции и обеспечению работы ГЭС были подписаны в 1972 и 1989 годах.

Указанный отрезок реки ограничен Верхнетулоомским водохранилищем в Мурманской области. Оно было искусственно создано в 1964–1965 годах при строительстве Иматранской ГЭС финской госкомпанией Imatran Voima.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Финляндия ГЭС Михаил Мишустин Россия электроэнергия
