Экс-мэру Белгорода Иванову отменили 10-летний приговор за взятки
Белгородский областной суд отменил приговор Свердловского районного суда, который ранее назначил 10 лет колонии строгого режима экс-мэру города Белгорода Антону Иванову. Об этом сообщает «Интерфакс».
Дело Иванова направлено на новое рассмотрение в первой инстанции «в связи с неустранимыми нарушениями уголовно-процессуального закона», сообщили в суде.
В марте 2023 года ФСБ задержала Иванова за получение взяток в период с февраля 2019 года по февраль 2021-го — еще до того, как он стал мэром. В начале года райсуд приговорил Иванова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным во взятке и злоупотреблениях (ч. 6 ст. 290 УК; ч. 3 ст. 285 УК). Вину экс-мэр не признал.
Иванов занимал должность мэра города с 21 декабря 2021-го по 7 ноября 2022-го, пост покинул по собственному желанию. До этого он был гендиректором Белгородской ипотечной корпорации (БИК), учредителем которого является Белгородская область, и регионального Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
По данным следствия, Иванов получил в качестве взятки автомобиль BMW, технику и незаконные услуги в виде оплаты полисов страхования на общую сумму более 3,7 млн руб. по договорам от лица «БИК».
