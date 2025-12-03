 Перейти к основному контенту
Политика
0

Россия присоединится к Международному альянсу больших кошек

Ушаков: Россия присоединится к Международному альянсу больших кошек
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В ближайшие дни Россия станет членом Международного альянса больших кошек. О присоединении страны к организации объявят во время визита президента России Владимира Путина в Индию 4–5 декабря, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

По его словам, российский лидер обсудит с индийским премьер-министром Нарендрой Моди «самые актуальные и важные вопросы как двусторонних отношений, так и международной обстановки».

Международный альянс больших кошек (IBCA) — это глобальная межправительственная организация, созданная в 2023 году по инициативе Индии для совместных усилий по охране и защите семи основных видов больших кошек в мире. На август 2025 года около 30 стран согласились присоединиться и несколько стран уже официально это сделали. Несколько видов (амурский тигр, снежный барс (ирбис), дальневосточный и переднеазиатский леопарды) обитают на территории России. Все они включены в приоритетный список национального проекта «Экология».

В 2008 году Путин взял под личный контроль программу «Амурский тигр», направленную на исследование миграций и численности популяции. В августе того же года президент лично надел спутниковый ошейник на тигрицу по кличке Серьга, пойманную в Уссурийском заповеднике.

В Приморье задержали подозреваемых в убийстве амурского тигра
Общество
Фото:IrinaVolk_MVD / Telegram

По данным Русского географического общества (РГО), в середине 1940-х годов на территории СССР оставалось менее 50 особей амурского тигра, к 2010-м их численность достигла 400 особей, еще через десять лет — 750.

В настоящее время на территории Приморского края под наблюдением ученых находится большая группа разновозрастных тигров со спутниковыми ошейниками. Там же в национальном заповеднике «Земля леопарда» специалисты успешно восстанавливают популяцию дальневосточного леопарда.

Кроме того, при поддержке Русского географического общества в 2010 году была запущена программа «Ирбис — снежный барс» для изучения состояния популяции этих животных в России. Позднее в Южной Сибири появился первый федеральный заказник с ирбисами «Позарым».

Читайте РБК в Telegram.

Денис Малышев
амурский тигр Владимир Путин Нарендра Моди Индия Юрий Ушаков
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
