Главу военного представительства Минобороны заподозрили во взятках
В Татарстане задержали начальника военного представительства Минобороны России, подозреваемого в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике, передает РИА Новости.
По данным ведомства, мужчина получал деньги за помощь в согласовании документов и за то, что не применял меры ответственности при обнаружении нарушений по государственному контракту о техническом надзоре автомобилей для нужд Минобороны в Крыму и в зоне специальной военной операции.
Возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
В октябре гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего врио начальника управления материального обеспечения Росгвардии генерал-майора запаса Мирзу Мирзаева к девяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. С него также взыскали сумму полученной взятки и запретили занимать государственные должности на пять лет.
Суд установил, что в 2023 году государственный заказчик заключил с компанией ООО «Пегас-Эко» многомиллионный госконтракт на поставку быстровозводимых зданий. Контроль за его исполнением был возложен на Мирзаева. В период с 2023 по 2024 год представитель фирмы Махир Сафаров передал Мирзаеву взятку в размере 140 млн руб.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили