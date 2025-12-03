Главу военного представительства Минобороны заподозрили во взятках

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Татарстане задержали начальника военного представительства Минобороны России, подозреваемого в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по республике, передает РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина получал деньги за помощь в согласовании документов и за то, что не применял меры ответственности при обнаружении нарушений по государственному контракту о техническом надзоре автомобилей для нужд Минобороны в Крыму и в зоне специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

В октябре гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего врио начальника управления материального обеспечения Росгвардии генерал-майора запаса Мирзу Мирзаева к девяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. С него также взыскали сумму полученной взятки и запретили занимать государственные должности на пять лет.

Суд установил, что в 2023 году государственный заказчик заключил с компанией ООО «Пегас-Эко» многомиллионный госконтракт на поставку быстровозводимых зданий. Контроль за его исполнением был возложен на Мирзаева. В период с 2023 по 2024 год представитель фирмы Махир Сафаров передал Мирзаеву взятку в размере 140 млн руб.