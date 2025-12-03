 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Бывшего замглавы администрации Луганска осудили на 7 лет за взятку

Бывшего замглавы администрации Луганска Воротникову осудили на 7 лет за взятку
Марина Воротникова
Марина Воротникова (Фото: администрация города Луганска)

Бывшего заместителя главы администрации Луганска Марину Воротникову осудили на семь лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должности в госорганах на восемь лет по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЛНР со ссылкой на прокуратуру республики.

Суд также постановил конфисковать в доход государства сумму, соответствующую размеру взятки — 810 тыс. руб. Денежные средства Воротникова получила от директора МУП «Поколение города Луганска» «за покровительство».

Директор муниципального предприятия был оштрафован на 500 тыс. руб. После оглашения приговора подсудимую взяли под стражу в зале суда.

Бывшего замначальника тыла Росгвардии осудили на 9 лет за взятку
Общество
Мирза Мирзаев

В октябре гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего врио начальника управления материального обеспечения Росгвардии генерал-майора запаса Мирзу Мирзаева к девяти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. С него также взыскали сумму полученной взятки и запретили занимать государственные должности на пять лет.

