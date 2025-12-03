Школьница из Омска отдала мошенникам 12 млн руб., пока ее родители были в Турции

Школьница отдала мошенникам 12 млн руб., пока ее родители были в Турции

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Омске 17-летняя школьница отдала мошенникам семейные сбережения и ювелирные украшения на общую сумму более 12 млн руб., пока ее родители находились в отпуске в Турции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области в телеграм-канале.

Злоумышленник позвонил девочке, когда ее родителей не было дома. Сначала он представился сотрудником маркетплейса и заявил, что для получения посылки нужен код. Школьница назвала цифры, после чего ей сообщили, что семье грозит уголовная ответственность за финансирование терроризма из-за взломанного кабинета на «Госуслугах».

Под давлением «сотрудника ФСБ» школьница в течение трех дней перевела на счета мошенников более 4,5 млн руб. Также она отправила через транспортную компанию в Московскую область ювелирные изделия общим весом почти 4 кг, упаковав их в коробку из-под обуви. Общая сумма ущерба составила 12 163 000 руб.

Родители узнали о произошедшем от самих мошенников, которые написали им сообщение. Вернувшись из отпуска, мать девушки обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»).

Мошенники стали чаще использовать детей для кражи денег у их родителей. За первое полугодие в России произошло около 3,5 тыс. таких инцидентов, а ежемесячное количество атак выросло почти в шесть раз. Такую статистику приводит компания по противодействию киберпреступности F6. Чаще всего жертвами становятся подростки 10–17 лет. Злоумышленники находят их в онлайн-играх и соцсетях, представляясь блогерами или сотрудниками госструктур, угрожают обвинениями в пособничестве терроризму и требуют перевести деньги.