Школьница отдала мошенникам 12 млн руб., пока ее родители были в Турции
В Омске 17-летняя школьница отдала мошенникам семейные сбережения и ювелирные украшения на общую сумму более 12 млн руб., пока ее родители находились в отпуске в Турции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области в телеграм-канале.
Злоумышленник позвонил девочке, когда ее родителей не было дома. Сначала он представился сотрудником маркетплейса и заявил, что для получения посылки нужен код. Школьница назвала цифры, после чего ей сообщили, что семье грозит уголовная ответственность за финансирование терроризма из-за взломанного кабинета на «Госуслугах».
Под давлением «сотрудника ФСБ» школьница в течение трех дней перевела на счета мошенников более 4,5 млн руб. Также она отправила через транспортную компанию в Московскую область ювелирные изделия общим весом почти 4 кг, упаковав их в коробку из-под обуви. Общая сумма ущерба составила 12 163 000 руб.
Родители узнали о произошедшем от самих мошенников, которые написали им сообщение. Вернувшись из отпуска, мать девушки обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»).
Мошенники стали чаще использовать детей для кражи денег у их родителей. За первое полугодие в России произошло около 3,5 тыс. таких инцидентов, а ежемесячное количество атак выросло почти в шесть раз. Такую статистику приводит компания по противодействию киберпреступности F6. Чаще всего жертвами становятся подростки 10–17 лет. Злоумышленники находят их в онлайн-играх и соцсетях, представляясь блогерами или сотрудниками госструктур, угрожают обвинениями в пособничестве терроризму и требуют перевести деньги.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили