Прокурор требует конфисковать гостиницу и квартиры у экс-сотрудника ФСБ
Прокуратура требует конфисковать в доход государства гостиничный комплекс, квартиры и другие активы бывшего сотрудника ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Чертановский районный суд Москвы рассматривает антикоррупционный иск заместителя прокурора г. Москвы к бывшему заместителю начальника отдела управления ФСБ по Москве и области Игорю Якименкову и членам его семьи.
В иске указано, что в ходе проверки выявлены «явные несоответствия» между доходами и расходами семьи. Истец просит суд обратить в доход государства три помещения, три квартиры, два автомобиля, два здания, земельный участок, гостиничный комплекс в Мурманской области, а также взыскать денежные средства в различных валютах.
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 19 декабря 2025 года.
Ранее Генпрокуратура подала аналогичный иск к бывшему сотруднику Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгию Сатюкову, требуя обратить в доход государства 14 квартир, особняк в ОАЭ, нежилые помещения, а также взыскать 1 млрд руб. в счет незаконно полученного дохода от операций с ценными бумагами. Сатюков обвиняется в получении взятки в биткоинах и эфириумах на сумму более 5 млрд руб., сообщал РБК источник, знакомый с содержанием иска.
