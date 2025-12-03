 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Установили личность курьера, ударившего женщину ногой в лицо

Установили личность курьера, ударившего женщину ногой в лицо
Video

Сервис доставки «Купер» в Новосибирске уволил курьера, который пнул ногой пожилую женщину, сообщает портал «Новосибирск. Онлайн» со ссылкой на пресс-службу компании. Там отметили, что «Купер» передал информацию о нем правоохранительным органам.

«Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено. Все материалы и данные, которыми располагает «Купер», незамедлительно переданы в МВД», — говорится в сообщении пресс-службы. В компании уточнили, что в этот момент курьер находился без заказа. Пострадавшей обещали предоставить всю необходимую помощь.

РБК обратился за комментарием в офис сервиса «Купер».

Москва и Петербург предложили единое регулирование для курьеров
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

Инцидент с участием курьера, бьющего женщину в подземном переходе, попал на видео камер наблюдения. На кадрах молодой мужчина обгоняет пожилую женщину, затем поворачивается к ней и наносит удар ногой в лицо. Женщина упала, мужчина ушел.

Следственный комитет начал проверку произошедшего. В региональном управлении уточнили, что мужчина «причинил пожилой женщине телесные повреждения» 1 декабря 2025 года в подземном переходе в Центральном районе Новосибирска.

«Женщине на месте была оказана медицинская помощь, угрозы жизни не имеется», — рассказали в пресс-службе управления.

В прокуратуре добавили, что потерпевшей 61 год. Ведомство контролирует ход уголовно-процессуальной проверки.

В соцсети попала и другая видеозапись с курьером. Ее сделала пешеход, в которую, по словам девушки, проходивший мимо мужчина плюнул. Как выяснил телеканал «Вести. Новосибирск», она шла по переходу и почувствовала плевок. Девушка догнала курьера на улице и, снимая на камеру телефона, попросила объяснить произошедшее. На записи мужчина ничего не ответил.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
При участии
Яна Баширова
курьер Новосибирск СК России
Материалы по теме
Курьерам-мусульманам запретили перевозить свинину, алкоголь и идолов
Общество
Средние зарплаты курьеров в Москве выросли за год на 38%
Общество
Половина петербуржцев поддержали запрет на работу мигрантов курьерами
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 11:09 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 11:09
Бывший замглавы МИД Италии заявил о разобщенности стран Европы Политика, 11:32
Спрос на аренду жилья в Москве в ноябре снизился на 22%, но цены держатся Недвижимость, 11:24
Установили личность курьера, ударившего женщину ногой в лицо Общество, 11:24
Прокуратура потребовала изъять жилье и авто экс-сотрудников ФНС Ингушетии Политика, 11:20
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Брюссель счел использование активов России худшей опцией поддержки Киева Политика, 11:14
Курс биткоина вырос за сутки на $7 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:10
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В брокере ВТБ предложили использовать маткапитал для инвестиций через ИИС Инвестиции, 11:01
Деловая активность сжимается полгода. Почему растет только треть отраслейПодписка на РБК, 11:00
Овечкин инициировал рукопожатие игроков «Вашингтона» с Копитаром Спорт, 10:59
Когнитивное здоровье в эпоху мемов: что происходит с нашим мозгом Образование, 10:52
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Экс-главу евродипломатии Могерини отпустили после допроса Политика, 10:44
Костин рассказал, какого мира с США хочет Россия Политика, 10:37