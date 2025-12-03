Установили личность курьера, ударившего женщину ногой в лицо
Сервис доставки «Купер» в Новосибирске уволил курьера, который пнул ногой пожилую женщину, сообщает портал «Новосибирск. Онлайн» со ссылкой на пресс-службу компании. Там отметили, что «Купер» передал информацию о нем правоохранительным органам.
«Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено. Все материалы и данные, которыми располагает «Купер», незамедлительно переданы в МВД», — говорится в сообщении пресс-службы. В компании уточнили, что в этот момент курьер находился без заказа. Пострадавшей обещали предоставить всю необходимую помощь.
РБК обратился за комментарием в офис сервиса «Купер».
Инцидент с участием курьера, бьющего женщину в подземном переходе, попал на видео камер наблюдения. На кадрах молодой мужчина обгоняет пожилую женщину, затем поворачивается к ней и наносит удар ногой в лицо. Женщина упала, мужчина ушел.
Следственный комитет начал проверку произошедшего. В региональном управлении уточнили, что мужчина «причинил пожилой женщине телесные повреждения» 1 декабря 2025 года в подземном переходе в Центральном районе Новосибирска.
«Женщине на месте была оказана медицинская помощь, угрозы жизни не имеется», — рассказали в пресс-службе управления.
В прокуратуре добавили, что потерпевшей 61 год. Ведомство контролирует ход уголовно-процессуальной проверки.
В соцсети попала и другая видеозапись с курьером. Ее сделала пешеход, в которую, по словам девушки, проходивший мимо мужчина плюнул. Как выяснил телеканал «Вести. Новосибирск», она шла по переходу и почувствовала плевок. Девушка догнала курьера на улице и, снимая на камеру телефона, попросила объяснить произошедшее. На записи мужчина ничего не ответил.
