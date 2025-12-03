С застрявшего в феврале у Сахалина судна сняли китайский экипаж
С китайского судна An Yang 2 сняли 14 членов экипажа. Работы провели спасатели Сахалинского филиала Морской спасательной службы. Судно застряло на мели у берегов Сахалина еще в феврале. Судно застряло около Невельска.
1 декабря стало известно, что из-за аварии на судне пропало электричество. Сахалинские власти предложили найти техническое решение, чтобы подать свет с берега. Экипаж судна тем временен решил эвакуироваться.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили