С застрявшего в феврале у Сахалина судна сняли китайский экипаж

С китайского судна An Yang 2 сняли 14 членов экипажа. Работы провели спасатели Сахалинского филиала Морской спасательной службы. Судно застряло на мели у берегов Сахалина еще в феврале. Судно застряло около Невельска.

1 декабря стало известно, что из-за аварии на судне пропало электричество. Сахалинские власти предложили найти техническое решение, чтобы подать свет с берега. Экипаж судна тем временен решил эвакуироваться.

Фото: Правительство Сахалинской области Фото: Правительство Сахалинской области Фото: Правительство Сахалинской области Фото: limarenko_official / Telegram