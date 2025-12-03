 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

С застрявшего в феврале у Сахалина судна сняли китайский экипаж

С китайского судна An Yang 2 сняли 14 членов экипажа. Работы провели спасатели Сахалинского филиала Морской спасательной службы. Судно застряло на мели у берегов Сахалина еще в феврале. Судно застряло около Невельска.

1 декабря стало известно, что из-за аварии на судне пропало электричество. Сахалинские власти предложили найти техническое решение, чтобы подать свет с берега. Экипаж судна тем временен решил эвакуироваться.

Фото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области
Фото: limarenko_official / Telegram
Фото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области
Фото: limarenko_official / Telegram
Фото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области
Фото: limarenko_official / Telegram

Теги
судно Сахалин эвакуация Китай
