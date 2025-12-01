 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

С севшего на мель в феврале китайского судна начали эвакуировать команду

С севшего на мель в феврале китайского судна начали эвакуировать команду
Video

В Невельске на юго-западном побережье Сахалина приступили к операции по спасению экипажа китайского сухогруза An Yang 2, севшего на мель во время сильного шторма в феврале 2025 года. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он опубликовал в своем телеграм-канале видео с фрагментом совещания, где обсуждался план спасения иностранных моряков.

Зампредседателя регионального правительства Алексей Римша доложил на совещании, что из-за аварии в энергосистеме судна отключилось электроснабжение на борту. Власти Сахалина нашли «техническое решение», как подать электричество с берега. Это произойдет, после того как с судна сойдет экипаж и поможет с реализацией этого решения.

Капитан сухогруза подал сигнал бедствия и приказал команде покинуть судно. Однако сделать это незамедлительно мешает сильный шторм, отметил сахалинский чиновник.

«Скорее всего, экипаж будет спускаться на самонадувных плотах, после чего мы будем их забирать», — сказал Римша. Все необходимые оперативные и силовые службы находятся на берегу недалеко от места ЧП.

Всех членов экипажа загоревшегося танкера Kairos эвакуировали
Общество
Фото:denizcilikgm / X

«Эвакуацию проведут сразу, как позволит погода. Экологической угрозы нет, топливо с судна заранее слито», — пояснил губернатор в телеграм-канале под опубликованным видео.

Китайский балкер An Yang 2 — сухогруз длиной 190 м и дедвейтом 56 700 т (55 800 т) — был построен в 2010 году.

An Yang 2 сел на мель недалеко от набережной Невельска 9 февраля 2025 года, напоминает местный портал Sakh.online. Судно перевозило уголь, мазут и моторное масло. На Сахалине ввели режим ЧС регионального масштаба, чтобы не допустить загрязнения моря нефтепродуктами из образовавшихся пробоин в судне. К маю с сухогруза откачали весь остававшийся мазут.

На борту находятся 20 членов экипажа, но все это время с момента аварии они не подавали сигнал бедствия.

Как отмечает портал, прежде Сахалин уже сталкивался с подобными инцидентами. В 2021 году у Холмска сел на мель китайский сухогруз Xing Yuan. Его утилизацию завершили только спустя 4 года.

Денис Малышев
Сахалин Валерий Лимаренко эвакуация сухогруз сел на мель
