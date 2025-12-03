Шесть россиян задержали в Таиланде за игру в покер
Туристическая полиция Таиланда задержала десять иностранцев, в том числе шестерых россиян, за нелегальную игру в покер на острове Пханган. Об этом сообщает газета Khaosod.
По информации издания, вечером 2 декабря полиция провела рейд в арендуемом доме на острове после сообщения об иностранцах, играющих в азартные игры. На месте правоохранители обнаружили карты, фишки для покера и машинку для тасования колоды. Кроме того, полиция изъяла более 130 тыс. тайских батов (около 314 тыс. руб.).
Как сообщает Khaosod, в полицейский участок доставлены десять иностранцев, среди которых шестеро россиян, а также румын, израильтянин, немец и британец. Их обвиняют в незаконных азартных играх. 36-летнему россиянину, который представился Антоном, также предъявлено обвинение как организатору.
Как рассказал Антон полиции, он арендовал дом за 30 тыс. батов в месяц (около 72 тыс. руб.) и приглашал туда своих друзей поиграть в покер. Как полагает следствие, россиянин обменивал фишки на наличные. По данным полиции, у него нашли крупную сумму в поясной сумке.
РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.
В Таиланде запрещены азартные игры, включая покер, исключение составляют государственные лотереи и ставки на скачки.
