 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Шесть россиян задержали в Таиланде за игру в покер

Khaosod: шесть россиян задержали в Таиланде за нелегальную игру в покер

Туристическая полиция Таиланда задержала десять иностранцев, в том числе шестерых россиян, за нелегальную игру в покер на острове Пханган. Об этом сообщает газета Khaosod.

По информации издания, вечером 2 декабря полиция провела рейд в арендуемом доме на острове после сообщения об иностранцах, играющих в азартные игры. На месте правоохранители обнаружили карты, фишки для покера и машинку для тасования колоды. Кроме того, полиция изъяла более 130 тыс. тайских батов (около 314 тыс. руб.).

Как сообщает Khaosod, в полицейский участок доставлены десять иностранцев, среди которых шестеро россиян, а также румын, израильтянин, немец и британец. Их обвиняют в незаконных азартных играх. 36-летнему россиянину, который представился Антоном, также предъявлено обвинение как организатору.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Общество
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Как рассказал Антон полиции, он арендовал дом за 30 тыс. батов в месяц (около 72 тыс. руб.) и приглашал туда своих друзей поиграть в покер. Как полагает следствие, россиянин обменивал фишки на наличные. По данным полиции, у него нашли крупную сумму в поясной сумке.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

В Таиланде запрещены азартные игры, включая покер, исключение составляют государственные лотереи и ставки на скачки.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Таиланд российские туристы покер азартные игры
Материалы по теме
Против бросившей в Таиланде дочку россиянки завели уголовное дело
Общество
Таиланд попросил туристов избегать яркой одежды из-за траура по королеве
Общество
На острове в Таиланде насчитали 20 задержанных за пару дней россиян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 09:49 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 09:49
Визит Уиткоффа в Москву. Фоторепортаж Политика, 10:06 
Глава СПЧ назвал провокацией намазы в метро Общество, 10:02
С застрявшего в феврале у Сахалина судна сняли китайский экипаж Общество, 10:02
Politico сообщило о «предложении в последнюю минуту» ЕК по активам России Политика, 09:53
Шесть россиян задержали в Таиланде за игру в покер Общество, 09:51
Белый дом анонсировал заявление Трампа в среду Политика, 09:49
Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на новостройки в ноябре Недвижимость, 09:45
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Журналист Kyiv Post сообщил об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским Политика, 09:44
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Маск предсказал 12 лет правления Трампа-Вэнса Политика, 09:15
Силуанов оценил, ждать ли более активного экономического роста
РАДИО
 Экономика, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Серые продажи и новые обязанности маркетплейсов: что нужно знать селлерамПодписка на РБК, 08:53