На берегу Каспийского моря обнаружили более 320 мертвых тюленей

На берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 322 туши мертвых тюленей, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«От устья реки Сулак до Терека были обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 322», — сказал собеседник агентства, уточнив, что это число не может не быть исчерпывающим.

Накануне пресс-служба Минприроды Дагестана зафиксировала поступающие сообщения о гибели тюленей на побережье Каспия. Ведомство сообщило, что направило специалистов на место.

«Гибель каспийского тюленя (нерпы) в период миграции — печальный, но ежегодный природный феномен на всем Каспии, включая побережья Дагестана, Калмыкии и Казахстана», — заявили в Минприроды региона.

В ведомстве добавили, что, согласно научным исследованиям последних лет, версия о массовых инфекционных заболеваниях не нашла подтверждения. Специалисты считают, что гибель животных, вероятнее всего, вызвана удушьем (асфиксией) при прохождении через зоны мощных выбросов природного газа (метана, сероводорода) со дна моря, связанных с сейсмической активностью, сообщили в Минприроды.

Ранее на берегу Каспийского моря массово находили мертвые тела тюленей в 2022 году — тогда нашли более 2,5 тыс останков нерп. При этом мониторинговая группа изучила 340 км побережья и установила, что погибло порядка 10 тыс. животных. Тогда вскрытие показало, что на момент смерти особи были здоровыми. Их гибель наступила за две-три недели до выброса туш на берег. В качестве основной версии гибели животных тогда назвали выброс природного газа на Каспии.