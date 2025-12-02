Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусами в Нижегородской области

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

На трассе М-12 в Нижегородской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей, включая два автобуса, после которого госпитализировали 14 человек, включая одного ребенка, троим пострадавшим оказали помощь на месте. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области в телеграм-канале.

ДТП произошло на 437-м км трассы М-12 «Восток». Обстоятельства выясняются.

«Из-за ДТП нет движения на 437 км М-12 «Восток» в направлении Казани», — сообщила пресс-служба компании «Автодор».

В конце ноября троих пассажиров, включая двух детей, доставили в больницу после ДТП с автобусом, перевозившим детей из Магнитогорска в Челябинск на футбольные соревнования. Автобус с детской футбольной командой съехал в кювет и перевернулся на 181-м км автодороги. В салоне находилось 37 человек.