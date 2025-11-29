Двое детей попали в больницу после ДТП с автобусом в Челябинской области

Фото: Прокуратура Челябинской области

Трое пассажиров, включая двоих детей, доставлены в больницу после ДТП с автобусом, перевозившим детей из Магнитогорска в Челябинск на футбольные соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По ней грозит лишение свободы на срок до двух лет.

По данным регионального минздрава, шестерым помощь оказали на месте. Остальные проходят обследование, после которого будет принято решение о необходимости амбулаторного либо стационарного лечения, передает 74.ru.

Представитель частного «Центра футбола «МФЛ» города Магнитогорск», который организовал выезд, сообщил изданию, что состояние детей нормальное, у одного из них перелом руки.

Автобус с детской футбольной командой съехал в кювет и перевернулся на 181-м км автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе Челябинской области 29 ноября. В салоне находилось 37 человек, сообщали в пресс-службе госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, водитель автобуса Yutong не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Дети направлялись в Челябинск на спортивные соревнования. Погибших нет. Прокуратура Агаповского района организовала проверку по факту ДТП.