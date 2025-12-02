Власти Москвы назвали число катков в столичных парках

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Этой зимой в московских парках будут работать 28 катков, подведомственных департаменту культуры мэрии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

Уже сейчас, несмотря на положительные температуры, москвичи и гости города могут покататься на катках с искусственным покрытием: они уже работают, уточнила чиновница. «Горожан и туристов ждут на 17 площадках, в том числе в Таганском парке, усадьбе «Воронцово», парках «Фили» и «Красная Пресня». Помимо сеансов катания, для посетителей организуют мастер-классы и ледовые шоу», — цитирует Сергунину пресс-служба департамента культуры.

Остальные 11 катков с натуральным льдом заработают для горожан, когда установится стабильная минусовая температура.

«Флагманские» катки в этом году работают в «Коломенском», «Сокольниках» и у арки главного входа парка Горького. Самый большой столичный каток — в «Коломенском», его площадь превышает 13 тыс. кв. м. А добраться до него от метро можно бесплатно на небольшом новогоднем поезде. У парка Горького же по выходным можно будет не только покататься, но и послушать молодых исполнителей в установленной рядом «Медиарубке».

В «Сокольниках», помимо уже работающего большого искусственного катка площадью 5 тыс. кв. м (он рассчитан на 500 человек), откроются еще четыре площадки с натуральным льдом. Другие естественные катки появятся в том числе в Измайловском и Воронцовском парках.