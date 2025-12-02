 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Власти Москвы назвали число катков в столичных парках

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Этой зимой в московских парках будут работать 28 катков, подведомственных департаменту культуры мэрии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

Уже сейчас, несмотря на положительные температуры, москвичи и гости города могут покататься на катках с искусственным покрытием: они уже работают, уточнила чиновница. «Горожан и туристов ждут на 17 площадках, в том числе в Таганском парке, усадьбе «Воронцово», парках «Фили» и «Красная Пресня». Помимо сеансов катания, для посетителей организуют мастер-классы и ледовые шоу», — цитирует Сергунину пресс-служба департамента культуры.

Остальные 11 катков с натуральным льдом заработают для горожан, когда установится стабильная минусовая температура.

«Флагманские» катки в этом году работают в «Коломенском», «Сокольниках» и у арки главного входа парка Горького. Самый большой столичный каток — в «Коломенском», его площадь превышает 13 тыс. кв. м. А добраться до него от метро можно бесплатно на небольшом новогоднем поезде. У парка Горького же по выходным можно будет не только покататься, но и послушать молодых исполнителей в установленной рядом «Медиарубке».

В «Сокольниках», помимо уже работающего большого искусственного катка площадью 5 тыс. кв. м (он рассчитан на 500 человек), откроются еще четыре площадки с натуральным льдом. Другие естественные катки появятся в том числе в Измайловском и Воронцовском парках.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Москва Наталья Сергунина каток
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 19:48 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 19:48
Мосбиржа допустила акции «Базиса» к торгам с 10 декабря Инвестиции, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Зеленский связал свою встречу с Трампом с итогами переговоров в Москве Политика, 19:59
Во встрече Путина и Уиткоффа в Кремле участвуют Ушаков и Дмитриев Политика, 19:56
Начало встречи Путина и Уиткоффа. Видео Политика, 19:54
Умер бывший футболист «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда Спорт, 19:50
Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями Политика, 19:48
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 19:47
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 19:43
Первый зампред ВТБ объяснил смысл «Инфляции в искусительных одеждах»
РАДИО
 Финансы, 19:40
«Дело Долиной» рассмотрят в Верховном суде Общество, 19:38
Saxo Bank предсказал «день Q», Британию в ЕС и «Оземпик» для котов Экономика, 19:37
Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды Национальные проекты, 19:33