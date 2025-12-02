В Ярославле кремировали умершую в возрасте 114 лет Клавдию Гадючкину

Клавдия Гадючкина (Фото: evraevmikhail / Telegram)

Прощание и кремация долгожительницы Клавдии Гадючкиной, скончавшейся в Ярославле в возрасте 114 лет, прошли во вторник, сообщила «РИА Новости» ее внучка Ольга Кожина.

По ее словам, прах захоронят на могиле дедушки, супруга Клавдии Михайловны.

Согласно личным документам, Гадючкина родилась 24 ноября 1909 года в Норском Посаде в Ярославской губернии Российской империи. Однако в прошлом году специалисты уточнили ее возраст и заключили, что она родилась 5 декабря 1910 года.

Гадючкина, уроженка Ярославской области, не дожила до своего 115-летнего юбилея всего несколько дней, сообщил накануне губернатор Михаил Евраев.

В октябре международная организация «LongeviQuest» внесла россиянку в пятерку старейших людей планеты. На момент публикации ей было 114 лет и 315 дней.