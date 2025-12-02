 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Госдуму внесли законопроект о контроле за разведением домашних животных

Фото: Nadia Cruzova / Shutterstock
Фото: Nadia Cruzova / Shutterstock

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект, регламентирующий деятельность заводчиков домашних животных.

В документе предлагается внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уточнив ключевые термины: «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении».

Законопроект предполагает создание единой некоммерческой организации на федеральном уровне, которая будет вести реестр животноводов по видам, устанавливать правила разведения, обучать профильных специалистов, проводить выставки и контролировать соблюдение стандартов.

В документе вводится классификация целей разведения: совершенствование пород, использование потомства для научных и служебных целей, а также разведение для личного содержания. Также закрепляется обязанность передавать документы о происхождении при передаче животных, список которых утвердит правительство.

Кроме того, устанавливаются правила учета заводчиков, порядок внесения и удаления из реестра, механизм взимания целевых взносов и контроль деятельности организации со стороны федерального органа.

Авторы законодательной инициативы подчеркивают, что законопроект направлен на защиту питомцев: в частности, предотвращение неконтролируемого размножения, сокращение бездомных животных.

В конце октября депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий владельцев домашних животных убирать за ними в местах общего пользования многоквартирных домов. Также в документе предложили ввести ограничения на посещение с питомцами общественных мест и закрепить правила их перевозки в транспорте.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Госдума домашние животные законопроект
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 16:58
Уиткофф зашел в Кремль вместе с Дмитриевым Политика, 17:09
ЕС выделит Армении €15 млн для противодействия иностранному вмешательству Политика, 17:00
АвтоВАЗ озвучил планы по продажам машин в 2025 году Авто, 17:00
Федерация лыжных гонок призвала Большунова и Бакурова помириться Спорт, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
CNN объяснил, почему зять Трампа подключился к урегулированию по Украине Политика, 16:54
Путин наградил ЛУКОЙЛ орденом Политика, 16:51
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Журналистку Юлию Таратуту сняли с регистрации в Москве Политика, 16:51
Дмитриев и Уиткофф пообедали в ресторане перед переговорами с Путиным Политика, 16:47
ВТБ рассказал о планах профинансировать строительство порта в Якутии Бизнес, 16:45
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Путин наградил орденами Канделаки, Бабкину и Гришаеву Общество, 16:36
Третий деловой центр Москвы: в чем феномен «Южного порта» Недвижимость, 16:34
В России открылся первый кластер видеоигр и анимации Отрасли, 16:31