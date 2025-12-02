В Госдуму внесли законопроект о контроле за разведением домашних животных

Фото: Nadia Cruzova / Shutterstock

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект, регламентирующий деятельность заводчиков домашних животных.

В документе предлагается внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уточнив ключевые термины: «заводчик животных», «разведение животных», «свидетельство о происхождении» и «документ о происхождении».

Законопроект предполагает создание единой некоммерческой организации на федеральном уровне, которая будет вести реестр животноводов по видам, устанавливать правила разведения, обучать профильных специалистов, проводить выставки и контролировать соблюдение стандартов.

В документе вводится классификация целей разведения: совершенствование пород, использование потомства для научных и служебных целей, а также разведение для личного содержания. Также закрепляется обязанность передавать документы о происхождении при передаче животных, список которых утвердит правительство.

Кроме того, устанавливаются правила учета заводчиков, порядок внесения и удаления из реестра, механизм взимания целевых взносов и контроль деятельности организации со стороны федерального органа.

Авторы законодательной инициативы подчеркивают, что законопроект направлен на защиту питомцев: в частности, предотвращение неконтролируемого размножения, сокращение бездомных животных.

В конце октября депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий владельцев домашних животных убирать за ними в местах общего пользования многоквартирных домов. Также в документе предложили ввести ограничения на посещение с питомцами общественных мест и закрепить правила их перевозки в транспорте.