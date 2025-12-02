ФТС выявила схему получения взяток на Зеленоградском таможенном посту
Федеральная таможенная служба (ФТС) пресекла коррупционную схему на Зеленоградском таможенном посту. У сотрудников изъяли более 7 млн руб. незаконного вознаграждения. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.
Таможенники получали деньги за незаконное закрытие таможенного транзита и списание утилизационного сбора в интересах компаний и физических лиц.
1 декабря руководителя отдела управления СК по Кузбассу Леонида Харитонова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным СК, он получил незаконное вознаграждение за действия в пользу фигуранта уголовного дела. По информации NGS42.ru, сумма взятки могла превышать 80 млн руб. Возбуждено уголовное дело.
