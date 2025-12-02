 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ФТС выявила схему получения взяток на Зеленоградском таможенном посту

ФТС: у таможенников в Зеленограде изъяли 7 млн руб. по делу о взятках
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Федеральная таможенная служба (ФТС) пресекла коррупционную схему на Зеленоградском таможенном посту. У сотрудников изъяли более 7 млн руб. незаконного вознаграждения. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Таможенники получали деньги за незаконное закрытие таможенного транзита и списание утилизационного сбора в интересах компаний и физических лиц.

Против руководителя отдела управления СК по Кузбассу завели дело о взятке
Общество
Леонид Харитонов

1 декабря руководителя отдела управления СК по Кузбассу Леонида Харитонова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным СК, он получил незаконное вознаграждение за действия в пользу фигуранта уголовного дела. По информации NGS42.ru, сумма взятки могла превышать 80 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

Антонина Сергеева
взятки таможенный пост Зеленоград Москва
