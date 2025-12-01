СК: против руководителя отдела управления СК по Кузбассу завели дело о взятке

Против руководителя отдела управления СК по Кузбассу завели дело о взятке

Леонид Харитонов (Фото: Новости Новокузнецка сегодня, происшествия, ЧП / VK)

Руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области Леонида Харитонова обвинили в получении взятки за совершение действий в пользу фигуранта уголовного дела, сообщила пресс-служба СК в телеграм-канале.

«Незаконное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу фигурантов уголовного дела, которое находится в производстве указанного подразделения», — говорится в сообщении.

Против Харитонова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье предполагает лишение свободы до 15 лет. СК сообщил о проведении следственных действий для выявления всех обстоятельств произошедшего.

NGS42.ru со ссылкой на источник сообщил, что Харитонов мог получить взятку в размере более 80 млн руб. от фигуранта расследуемого им уголовного дела. В доме и на рабочем месте Харитонова провели обыски.

Ранее, в ноябре, в Санкт-Петербурге задержали начальника управления информации и общественных связей Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки).

По версии следствия, фигурант с 2022 года получал взятки от администратора новостного канала «Конкретно.ру» за предоставление ежедневных сводок происшествий и «видео событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра». По данным СК, всего за это время глава пресс-службы петербургского управления МВД получил переводами не менее 660 тыс. руб.