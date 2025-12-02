 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
Партия Порошенко заблокировала трибуну Рады, требуя отставки кабмина

Дело Тимура Миндича

Партия Порошенко заблокировала трибуну Рады, требуя отставки кабмина
Депутаты из партии «Европейская солидарность» во главе с лидером Петром Порошенко снова заблокировали трибуну в Верховной раде. Они потребовали отставки правительства, сообщает УНИАН.

Депутаты поднялись на трибуну с криками «Уряд геть», что в переводе с украинского на русский язык означает «Правительство прочь». Бывший президент Украины Петр Порошенко поаплодировал депутатам, когда те озвучивали требования.

В ноябре партия «Европейская солидарность» запустила процедуру отставки правительства Украины на фоне коррупционного скандала с «Энергоатомом», а также с участием предпринимателя, соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

В середине ноября Рада голосовала за отставку главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Однако депутаты «Европейской солидарности» заблокировали Раду и потребовали отставки всего кабмина, а не двух его министров.

