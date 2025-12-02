 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

В Брюсселе назвали возможную дату обсуждения финансирования Украины

Послы стран ЕС, возможно, рассмотрят план финансирования Украины 5 декабря
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Обсуждение европейскими дипломатами плана финансирования Украины, возможно, состоится в пятницу, 5 декабря 2025 года. Это следует из предварительной повестки ближайших заседаний Комитета постоянных представителей (послов) государств-членов при Европейском союзе (Coreper II). Документ опубликован на официальном сайте Совета ЕС.

В документе приведены расписание и темы двух заседаний Coreper II, которые состоятся 3 и 5 декабря в Брюсселе. На обоих запланировано обсуждение российско-украинского конфликта.

Coreper (от фр. Comité des représentants permanents) — это главный подготовительный орган Совета Европейского союза. Он готовит повестку дня для заседаний совета на уровне министров, но не принимает никаких решений в ЕС. Любые достигнутые соглашения могут быть пересмотрены советом. Coreper делится на две части: Coreper I, которая занимается социально-экономическими вопросами, и Coreper II — для политических и финансовых вопросов.

3 декабря на обсуждение комитета вынесут «решение Совета и имплементирующее постановление об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». После презентации ожидается «обмен мнениями», указано в повестке под 23-м пунктом.

Согласно документу, на 5 декабря у членов комитета намечено обсуждение вопросов финансирования Украины.

«Финансирование для Украины. Обмен мнениями», — гласит 35-й пункт, последний в повестке заседания комитета. Напротив записи стоит пометка poss («возможно»).

ЕЦБ отказался поддержать выплату Киеву €140 млрд под залог активов России
Политика
Фото:Julia Demaree Nikhinson / AP / ТАСС

ТАСС со ссылкой на свой источник в Брюсселе уточняет, что Еврокомиссия представит юридическое обоснование изъятия российских активов 3 декабря и до конца недели послы стран ЕС рассмотрят их на заседании Coreper.

После начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированы российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Их большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву репарационный кредит в счет замороженных активов.

Москва, в свою очередь, предупредила, что будет считать такие действия воровством активов, и пригрозила судебным преследованием.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
Украина ЕС российские активы кредит Урсула фон дер Ляйен
Материалы по теме
Politico узнало, что фон дер Ляйен допустила экономический тупик Украины
Экономика
ЕС на фоне спора с Бельгией призвал G7 ускорить задержанные Киеву кредиты
Политика
В ЕС сообщили, что допускают возврат промежуточного кредита Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 16:58 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 16:58
Уиткофф зашел в Кремль вместе с Дмитриевым Политика, 17:09
ЕС выделит Армении €15 млн для противодействия иностранному вмешательству Политика, 17:00
АвтоВАЗ озвучил планы по продажам машин в 2025 году Авто, 17:00
Федерация лыжных гонок призвала Большунова и Бакурова помириться Спорт, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
CNN объяснил, почему зять Трампа подключился к урегулированию по Украине Политика, 16:54
Путин наградил ЛУКОЙЛ орденом Политика, 16:51
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Журналистку Юлию Таратуту сняли с регистрации в Москве Политика, 16:51
Дмитриев и Уиткофф пообедали в ресторане перед переговорами с Путиным Политика, 16:47
ВТБ рассказал о планах профинансировать строительство порта в Якутии Бизнес, 16:45
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Путин наградил орденами Канделаки, Бабкину и Гришаеву Общество, 16:36
Третий деловой центр Москвы: в чем феномен «Южного порта» Недвижимость, 16:34
В России открылся первый кластер видеоигр и анимации Отрасли, 16:31