В Брюсселе назвали возможную дату обсуждения финансирования Украины
Обсуждение европейскими дипломатами плана финансирования Украины, возможно, состоится в пятницу, 5 декабря 2025 года. Это следует из предварительной повестки ближайших заседаний Комитета постоянных представителей (послов) государств-членов при Европейском союзе (Coreper II). Документ опубликован на официальном сайте Совета ЕС.
В документе приведены расписание и темы двух заседаний Coreper II, которые состоятся 3 и 5 декабря в Брюсселе. На обоих запланировано обсуждение российско-украинского конфликта.
Coreper (от фр. Comité des représentants permanents) — это главный подготовительный орган Совета Европейского союза. Он готовит повестку дня для заседаний совета на уровне министров, но не принимает никаких решений в ЕС. Любые достигнутые соглашения могут быть пересмотрены советом. Coreper делится на две части: Coreper I, которая занимается социально-экономическими вопросами, и Coreper II — для политических и финансовых вопросов.
3 декабря на обсуждение комитета вынесут «решение Совета и имплементирующее постановление об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». После презентации ожидается «обмен мнениями», указано в повестке под 23-м пунктом.
Согласно документу, на 5 декабря у членов комитета намечено обсуждение вопросов финансирования Украины.
«Финансирование для Украины. Обмен мнениями», — гласит 35-й пункт, последний в повестке заседания комитета. Напротив записи стоит пометка poss («возможно»).
ТАСС со ссылкой на свой источник в Брюсселе уточняет, что Еврокомиссия представит юридическое обоснование изъятия российских активов 3 декабря и до конца недели послы стран ЕС рассмотрят их на заседании Coreper.
После начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированы российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Их большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear.
В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву репарационный кредит в счет замороженных активов.
Москва, в свою очередь, предупредила, что будет считать такие действия воровством активов, и пригрозила судебным преследованием.
