Скотт Бессент (Фото: Hasnoor Hussain / Reuters)

Администрация США, судя по последним заявлениям высокопоставленных чиновников, рассматривает возможность отказа от дальнейшей поддержки Украины. Такие настроения в Вашингтоне возникли на фоне обсуждения потенциального урегулирования конфликта и признания провала экономического давления на Россию. Об этом в The National Interest пишет старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт.

Министр финансов США Скотт Бессент в недавнем интервью сделал жесткое заявление, поставив под сомнение эффективность западных санкций. «Если вам приходится повторять одно и то же действие 19 раз, значит, вы потерпели неудачу», — заявил он, имея в виду многочисленные пакеты ограничений, введенных против Москвы.

Бессент напрямую обвинил страны Евросоюза в том, что они «сами финансируют войну», продолжая покупать российские энергоресурсы. По его оценке, российская экономика не только адаптировалась к санкциям, но и остается достаточно устойчивой, чтобы бессрочно финансировать свои военные действия. Фактически, как отметил министр, западная стратегия оказалась противоречивой: с одной стороны, вводятся ограничения, а с другой — Европа продолжает закупать российские нефть и газ, пополняя бюджет Кремля.

Эти заявления прозвучали в контексте растущих в США дискуссий о необходимости прекращения конфликта. По данным источников Вайхерта, администрация президента Дональда Трампа, который не скрывает своего скептицизма по поводу украинской помощи, все активнее обсуждает варианты урегулирования.

«Учитывая недавние разговоры о возможном мирном урегулировании между Западом и Россией на Украине в ближайшем будущем и очевидные признаки того, что президент Дональд Трамп сыт по горло конфликтом, складывается ощущение, что комментарии Бессента звучат отнюдь не в вакууме. Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины», — считает Вайхерт.

Россия, готовившаяся к подобным мерам с 2014 года, смогла перестроить экономику, усилить внутреннее производство и наладить новые логистические цепочки, утверждает автор. При этом европейские страны, особенно Германия, столкнулись с серьезными экономическими проблемами, включая рост цен на энергоносители и потерю промышленной конкурентоспособности.

В Вашингтоне, пишет автор, приходят к выводу, что дальнейшая поддержка Украины и санкционное давление не только бесполезны, но и ведут к нежелательной для США эскалации. Это может означать скорый поворот в американской внешней политике и начало прямых переговоров о завершении конфликта.