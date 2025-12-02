 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США могут отказаться от поддержки Украины на фоне бесполезности санкций

Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Hasnoor Hussain / Reuters)

Администрация США, судя по последним заявлениям высокопоставленных чиновников, рассматривает возможность отказа от дальнейшей поддержки Украины. Такие настроения в Вашингтоне возникли на фоне обсуждения потенциального урегулирования конфликта и признания провала экономического давления на Россию. Об этом в The National Interest пишет старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт.

Министр финансов США Скотт Бессент в недавнем интервью сделал жесткое заявление, поставив под сомнение эффективность западных санкций. «Если вам приходится повторять одно и то же действие 19 раз, значит, вы потерпели неудачу», — заявил он, имея в виду многочисленные пакеты ограничений, введенных против Москвы.

Бессент напрямую обвинил страны Евросоюза в том, что они «сами финансируют войну», продолжая покупать российские энергоресурсы. По его оценке, российская экономика не только адаптировалась к санкциям, но и остается достаточно устойчивой, чтобы бессрочно финансировать свои военные действия. Фактически, как отметил министр, западная стратегия оказалась противоречивой: с одной стороны, вводятся ограничения, а с другой — Европа продолжает закупать российские нефть и газ, пополняя бюджет Кремля.

Эти заявления прозвучали в контексте растущих в США дискуссий о необходимости прекращения конфликта. По данным источников Вайхерта, администрация президента Дональда Трампа, который не скрывает своего скептицизма по поводу украинской помощи, все активнее обсуждает варианты урегулирования.

«Учитывая недавние разговоры о возможном мирном урегулировании между Западом и Россией на Украине в ближайшем будущем и очевидные признаки того, что президент Дональд Трамп сыт по горло конфликтом, складывается ощущение, что комментарии Бессента звучат отнюдь не в вакууме. Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины», — считает Вайхерт.

Россия, готовившаяся к подобным мерам с 2014 года, смогла перестроить экономику, усилить внутреннее производство и наладить новые логистические цепочки, утверждает автор. При этом европейские страны, особенно Германия, столкнулись с серьезными экономическими проблемами, включая рост цен на энергоносители и потерю промышленной конкурентоспособности.

В Вашингтоне, пишет автор, приходят к выводу, что дальнейшая поддержка Украины и санкционное давление не только бесполезны, но и ведут к нежелательной для США эскалации. Это может означать скорый поворот в американской внешней политике и начало прямых переговоров о завершении конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Украина США конфликт переговоры мирный план санкции нефть газ
Материалы по теме
Костин заявил, что рынок не уверен в мирном плане США
Политика
Politico узнало о планах США вернуть России ее активы после сделки о мире
Политика
США заявили о «существенной доработке» мирного плана по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 15:18 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 15:18
Суд освободил от наказания бывших топ-менеджеров «Мечела» Политика, 15:36
Кремль поддержал позицию МИД Бельгии по замороженным активам России Политика, 15:34
Атакованный у Турции российский танкер дошел до порта Синоп своим ходом Политика, 15:33
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии Политика, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Шторы и шишки, подушки и гирлянды: как сделать дом по-зимнему уютным Недвижимость, 15:21
Красноярскому краю выделят федеральные средства на развитие спорта Пресс-релиз, 15:21
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене Общество, 15:14
Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен» Спорт, 15:13
Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР Политика, 15:12
Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
РАДИО
 Политика, 15:10
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 15:10
Юрист оценила важность решения CAS по лыжам для других видов спорта Спорт, 15:10