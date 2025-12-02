США могут отказаться от поддержки Украины на фоне бесполезности санкций
Администрация США, судя по последним заявлениям высокопоставленных чиновников, рассматривает возможность отказа от дальнейшей поддержки Украины. Такие настроения в Вашингтоне возникли на фоне обсуждения потенциального урегулирования конфликта и признания провала экономического давления на Россию. Об этом в The National Interest пишет старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт.
Министр финансов США Скотт Бессент в недавнем интервью сделал жесткое заявление, поставив под сомнение эффективность западных санкций. «Если вам приходится повторять одно и то же действие 19 раз, значит, вы потерпели неудачу», — заявил он, имея в виду многочисленные пакеты ограничений, введенных против Москвы.
Бессент напрямую обвинил страны Евросоюза в том, что они «сами финансируют войну», продолжая покупать российские энергоресурсы. По его оценке, российская экономика не только адаптировалась к санкциям, но и остается достаточно устойчивой, чтобы бессрочно финансировать свои военные действия. Фактически, как отметил министр, западная стратегия оказалась противоречивой: с одной стороны, вводятся ограничения, а с другой — Европа продолжает закупать российские нефть и газ, пополняя бюджет Кремля.
Эти заявления прозвучали в контексте растущих в США дискуссий о необходимости прекращения конфликта. По данным источников Вайхерта, администрация президента Дональда Трампа, который не скрывает своего скептицизма по поводу украинской помощи, все активнее обсуждает варианты урегулирования.
«Учитывая недавние разговоры о возможном мирном урегулировании между Западом и Россией на Украине в ближайшем будущем и очевидные признаки того, что президент Дональд Трамп сыт по горло конфликтом, складывается ощущение, что комментарии Бессента звучат отнюдь не в вакууме. Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины», — считает Вайхерт.
Россия, готовившаяся к подобным мерам с 2014 года, смогла перестроить экономику, усилить внутреннее производство и наладить новые логистические цепочки, утверждает автор. При этом европейские страны, особенно Германия, столкнулись с серьезными экономическими проблемами, включая рост цен на энергоносители и потерю промышленной конкурентоспособности.
В Вашингтоне, пишет автор, приходят к выводу, что дальнейшая поддержка Украины и санкционное давление не только бесполезны, но и ведут к нежелательной для США эскалации. Это может означать скорый поворот в американской внешней политике и начало прямых переговоров о завершении конфликта.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили