Самолет из Майами залетел в воздушное пространство России
Частный самолет из Майами залетел в воздушное пространство России, следует из данных Flightradar24. Самолет вылетел из аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд и направляется в сторону Москвы.
Модель самолета, его номер и позывные не указаны. На частном самолете ранее на переговоры в Россию вылетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Днем 2 декабря должны пройти переговоры Уиткоффа и президента России Владимира Путина.
