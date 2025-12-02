 Перейти к основному контенту
Политика
0

Самолет из Майами залетел в воздушное пространство России

Самолет, на котором, предположительно, летит Уиткофф, залетел в Россию
Самолет делегации США (архивное фото)
Самолет делегации США (архивное фото) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Частный самолет из Майами залетел в воздушное пространство России, следует из данных Flightradar24. Самолет вылетел из аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд и направляется в сторону Москвы.

Модель самолета, его номер и позывные не указаны. На частном самолете ранее на переговоры в Россию вылетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Днем 2 декабря должны пройти переговоры Уиткоффа и президента России Владимира Путина.

Песков назвал время встречи Путина с Уиткоффом в Москве
Политика
Стивен Уиткофф и&nbsp;Владимир Путин (архивное фото)

