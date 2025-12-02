Суд оставил в силе решение о конфискации имущества Тахтаулова

Дмитрий Тахтаулов (Фото: Тахтаулов Дмитрий / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

Московский городской суд оставил в силе решение об обращении имущества экс-заместителя начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве Дмитрия Тахтаулова в доход государства. Суд изъял денежные средства на сумму 113 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

Апелляционная коллегия поддержала решение Преображенского районного суда Москвы, удовлетворившего иск Генеральной прокуратуры к Тахтаулову и его родственникам. Имущество признали полученным с нарушениями законодательства.

Дмитрий Тахтаулов ранее занимал должность заместителя начальника Управления по вопросам миграции столичного управления МВД. В декабре 2024 года Басманный районный суд Москвы осудил его по делу об организации незаконной миграции, назначив наказание в виде 6,5 лет колонии общего режима с лишением звания полковника полиции.

В 2024 году в рамках расследования у Тахтаулова и его родственников обнаружили активы, стоимость которых многократно превышала их доходы. Об этом сообщал «Коммерсантъ». У его бывшей жены нашли две квартиры в элитном ЖК «Соколиный форт» общей стоимостью около 25 млн руб. и автомобиль BMW X5 с номером 999, хотя ее доход за 19 лет составил 123 тыс. руб. У матери Тахтаулова обнаружили трехэтажный дом в Мытищах за 47,5 млн руб. и Toyota Land Cruiser с номером 001.