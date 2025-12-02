Шойгу заявил главе МИД КНР, что геополитическая ситуация проще не стала

Сергей Шойгу и Ван И (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Геополитическая ситуация проще не стала, что потребовало «от нас сверки часов». Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе 20-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности. Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И сначала провели консультации в узком составе, а затем — в широком. В ходе визита в Москву Ван И также встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент РБК.

«Не всех на Западе устраивает то, что отношения вышли на беспрецедентный уровень», — сказал Шойгу.

Ван И, в свою очередь, поблагодарил за работу и высокий уровень организации консультаций.

По его словам, в узком формате состоялась «полноценная и обстоятельная сверка часов» по вопросам, представляющим взаимный интерес двух стран. В уходящем году отношения Москвы и Пекина сохраняют высокую динамику, отметил он, напомнив о том, что Владимир Путин и Си Цзиньпин дважды встречались в этом году.

Переговоры Шойгу и Ван И продлились около двух часов.

Материал дополняется