Шойгу заявил главе МИД КНР, что геополитическая ситуация проще не стала
Геополитическая ситуация проще не стала, что потребовало «от нас сверки часов». Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе 20-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности. Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И сначала провели консультации в узком составе, а затем — в широком. В ходе визита в Москву Ван И также встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент РБК.
«Не всех на Западе устраивает то, что отношения вышли на беспрецедентный уровень», — сказал Шойгу.
Ван И, в свою очередь, поблагодарил за работу и высокий уровень организации консультаций.
По его словам, в узком формате состоялась «полноценная и обстоятельная сверка часов» по вопросам, представляющим взаимный интерес двух стран. В уходящем году отношения Москвы и Пекина сохраняют высокую динамику, отметил он, напомнив о том, что Владимир Путин и Си Цзиньпин дважды встречались в этом году.
Переговоры Шойгу и Ван И продлились около двух часов.
Материал дополняется
