СК Петербурга возбудил дело после обнаружения тела задушенной девушки в отеле

Тело мертвой девушки нашли в отеле в центре Петербурга

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК) девушки в апарт-отеле на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе городского главка СК.

По данным следствия, тело погибшей «с признаками механической асфиксии» было обнаружено 30 ноября. На месте происшествия проведен осмотр, также назначен ряд судебных экспертиз.

Подробности о личности девушки не приводятся.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний мужчина», — говорится в сообщении. В ближайшее время в суде будет решаться вопрос о мере пресечения для него.

