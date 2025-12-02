 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Тело мертвой девушки нашли в отеле в центре Петербурга

СК Петербурга возбудил дело после обнаружения тела задушенной девушки в отеле
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК) девушки в апарт-отеле на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе городского главка СК.

По данным следствия, тело погибшей «с признаками механической асфиксии» было обнаружено 30 ноября. На месте происшествия проведен осмотр, также назначен ряд судебных экспертиз.

Подробности о личности девушки не приводятся.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний мужчина», — говорится в сообщении. В ближайшее время в суде будет решаться вопрос о мере пресечения для него.

В конце октября в Петербурге школьник обнаружил дома мертвых родителей. Ребенок сам обратился в экстренные службы.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Санкт-Петербург отели Следственный комитет девушка уголовное дело убийство
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 11:47 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 11:47
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства Политика, 12:25
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Что такое право совместной собственности на жилье. Разъяснения Росреестра Недвижимость, 12:17
Песков назвал время встречи Путина с Уиткоффом в Москве Политика, 12:08
Краснов предостерег судей от решений в угоду властям и корпорациям Политика, 12:07
Сотрудники Instagram вернутся в офис на пять дней в неделю Технологии и медиа, 12:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
The Athletic узнал, что УЕФА обсуждает возможное отстранение Израиля Спорт, 12:05
ФНС может посчитать продажу в соцсетях бизнесом. Как избежать штрафовПодписка на РБК, 12:05
В Черном море БПЛА атаковал российский танкер с подсолнечным маслом Политика, 12:04
Большунов обвинил Бакурова в симуляции и журналистов в «цирке с камерами» Спорт, 12:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Белый дом анонсировал заявление Трампа Политика, 12:01
От льгот «для галочки» к заботе: как меняется подход к бенефитам РБК Компании, 12:00