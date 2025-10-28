 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Петербурге школьник обнаружил дома мертвых родителей

Фото: Doidam 10 / Shutterstock
Фото: Doidam 10 / Shutterstock

В Петербурге ребенок обнаружил в квартире тела родителей без признаков жизни, пишут «РИА Новости» и «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Ребенок сам обратился в экстренные службы, набрав 112, указывает агентство. Пока он находится у своей тети, сестры погибшего отца. Женщина планирует усыновить мальчика.

Как писал телеграм-канал «Mash на Мойке», рядом с погибшими обнаружили белый порошок, его отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса), сообщает «РИА Новости».

