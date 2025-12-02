Сотрудники Instagram вернутся в офис на пять дней в неделю
Глава Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной) Аддам Моссери обязал большинство сотрудников вернуться в офис на пятидневную рабочую неделю начиная со 2 февраля 2026 года, следует из служебной записки, которая попала в распоряжение Business Insider.
Изменения внутри компании направлены на стимулирование рабочего процесса. Это поможет сделать социальную сеть более «гибкой и креативной» в условиях конкуренции на рынке.
Из служебной записки «Создание культуры успеха в 2026 году» следует, что изменения коснутся сотрудников из США, за которыми закреплены рабочие места. В документе также говорится о сокращении количества совещаний, которые с 2026 года будут проводиться в случае «абсолютной необходимости».
Некоторые крупные компании отказываются от удаленного формата работы и возвращают сотрудников в офисы. Например, в этом году Amazon вернула многих корпоративных работников в офис на пять дней в неделю. А Apple, Microsoft и Alphabet требуют, чтобы сотрудники приходили в офис минимум трижды в неделю.
