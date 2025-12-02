Два человека пострадали при ночной атаке дронов на Краснодарский край

Фото: Никита Попов / РБК

Два человека получили легкие травмы в результате ночной атаки беспилотников в Туапсинском округе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации они отказались.

За минувшую ночь над территорией Краснодарского края сбили восемь украинских дронов. Обломки БПЛА упали в поселке Новомихайловском и повредили три дома. «В двух из них выбило стекла, посекло обшивку и двери. В третьем — пострадали стены, есть трещины со смещениями», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Также на одном участке оборвана линия электропередачи и повреждена труба газопровода. Оперативные и специальные службы работают на месте.

В ночной атаке БПЛА пострадал и Северский район Краснодарского края. Фрагменты дронов повредили семь частных домов — во всех разбиты окна. Кроме того, обломки беспилотников упали на детскую площадку в сквере и повредили легковой автомобиль.