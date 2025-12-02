 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Пхукете утонул 69-летний россиянин

Phuket News: на Пхукете утонул 69-летний россиянин Сергей Лункин

Гражданин России погиб во время купания в море на острове Пхукет в Таиланде, сообщает Phuket News ссылкой на местную полицию.

По данным издания, погибший — 69-летний Сергей Лункин. Он прибыл на Пхукет 18 ноября со своей 47-летней спутницей и каждый день по утрам плавал в море в районе на пляжа Калим. Утром 30 ноября он не вернулся с купания. Подруга обнаружила его в воде без видимых признаков жизни и вызвала спасателей. Те пытались провести реанимационные мероприятия на пляже, через несколько минут медики констатировали смерть.

На теле россиянина ни полиция, ни врачи не обнаружили признаков насильственной смерти. Как сообщил подполковник полиции королевства Сурачат Тхонгьяй, тело россиянина направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, посольство России уведомлено о смерти мужчины.

В октябре 56-летний россиянин утонул во время семейного отдыха на Пхукете, в отпуск он отправился с супругой. Как рассказала супруга она мужчина пошел купаться в море и примерно через полчаса начал звать на помощь. Спасатели нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать туриста не дали результатов, он был госпитализирован и умер в больнице.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Таиланд россиянин несчастный случай Пхукет
Материалы по теме
Туристов отправили на Кубу вместо Венесуэлы из-за закрытого Трампом неба
Общество
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя
Общество
Таиланд попросил туристов избегать яркой одежды из-за траура по королеве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 10:27 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 10:27
Politico узнало о планах США вернуть России ее активы после сделки о мире Политика, 10:56
Краснов назначил своего бывшего заместителя главой департамента ВС Политика, 10:52
Разработчик Gemini возглавит отдел искусственного интеллекта Apple Технологии и медиа, 10:52
Большунов извинился за то, что толкнул соперника и нанес ему травму Спорт, 10:51
Судьи избрали нового главу совета вместо Момотова Политика, 10:46
«Игнорируют и отменяют». Как ведут себя наши 20-летние дети на работе Образование, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В России началась сборка Evolute по полному циклу. Мы узнали подробности Авто, 10:41
Шойгу начал в Москве консультации с главой МИД Китая Политика, 10:41
Два человека пострадали при ночной атаке дронов на Краснодарский край Политика, 10:37
Малкин опередил Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона Спорт, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Россиянин дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца Спорт, 10:23
«Невьянская башня». Читаем отрывок из новой книги Алексея Иванова Life, 10:19