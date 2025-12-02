На Пхукете утонул 69-летний россиянин

Гражданин России погиб во время купания в море на острове Пхукет в Таиланде, сообщает Phuket News ссылкой на местную полицию.

По данным издания, погибший — 69-летний Сергей Лункин. Он прибыл на Пхукет 18 ноября со своей 47-летней спутницей и каждый день по утрам плавал в море в районе на пляжа Калим. Утром 30 ноября он не вернулся с купания. Подруга обнаружила его в воде без видимых признаков жизни и вызвала спасателей. Те пытались провести реанимационные мероприятия на пляже, через несколько минут медики констатировали смерть.

На теле россиянина ни полиция, ни врачи не обнаружили признаков насильственной смерти. Как сообщил подполковник полиции королевства Сурачат Тхонгьяй, тело россиянина направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти, посольство России уведомлено о смерти мужчины.

В октябре 56-летний россиянин утонул во время семейного отдыха на Пхукете, в отпуск он отправился с супругой. Как рассказала супруга она мужчина пошел купаться в море и примерно через полчаса начал звать на помощь. Спасатели нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать туриста не дали результатов, он был госпитализирован и умер в больнице.