Седьмой за ночь аэропорт приостановил полеты
Аэропорт Махачкалы приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Сообщение об этом было опубликовано в 4:07 мск. Кореняко отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения также действуют в аэропортах Магаса, Нальчика, Владикавказа, Грозного и Тамбова. Кроме того, поздним вечером 1 декабря аналогичные меры вводились в аэропорту Сочи — там они сохранялись с 22:51 до 23:43 мск.
В российских аэропортах периодически вводят запрет на полеты на фоне угроз атак беспилотников.
