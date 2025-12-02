 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Седьмой за ночь аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Махачкалы приостановил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Махачкалы приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Сообщение об этом было опубликовано в 4:07 мск. Кореняко отметил, что ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также действуют в аэропортах Магаса, Нальчика, Владикавказа, Грозного и Тамбова. Кроме того, поздним вечером 1 декабря аналогичные меры вводились в аэропорту Сочи — там они сохранялись с 22:51 до 23:43 мск.

Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Политика

В российских аэропортах периодически вводят запрет на полеты на фоне угроз атак беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Александра Озерова
Махачкала аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Политика
Три российских аэропорта временно ограничили полеты
Политика
Аэропорт Сочи временно ограничил полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 04:27 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 04:27
Белый Дом обнародовал результаты медицинского обследования Трампа Политика, 04:43
WSJ рассказала о «самом смертоносном инвестклубе» в мире — армии США Политика, 04:35
Седьмой за ночь аэропорт приостановил полеты Политика, 04:16
В Венгрии завили о подготовке Европы к войне с Россией Политика, 03:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Reuters узнал, почему Трамп решил «закрыть» небо над Венесуэлой Политика, 03:18
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 03:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Карл III лишил принца Эндрю последних королевских титулов Общество, 03:02
ABC News узнал, по какому вопросу США и Украина не достигли прогресса Политика, 02:46
Три российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:27
Путину доложили о начале операции по занятию города Гуляйполе Политика, 02:19
FT заметила подготовку Киевом экономики к двум путям развития конфликта Экономика, 01:48
Фон дер Ляйен сообщила о прогрессе в разработке мирного плана ЕС Политика, 01:45
Путин назвал конфликт на Украине «трагедией украинского народа» Политика, 01:10