Аэропорт Сочи временно ограничил полеты

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он напомнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Российские аэропорты регулярно вводят ограничительные меры на фоне беспилотной угрозы. Последний раз аэропорт Сочи приостанавливал работу 28 ноября — с 5:39 до 10:31 мск.