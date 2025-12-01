Аэропорт Сочи временно ограничил полеты
Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Он напомнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Российские аэропорты регулярно вводят ограничительные меры на фоне беспилотной угрозы. Последний раз аэропорт Сочи приостанавливал работу 28 ноября — с 5:39 до 10:31 мск.
