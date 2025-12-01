 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Сочи временно ограничил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он напомнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Волгограда и Тамбова приостановили полеты
Политика

Российские аэропорты регулярно вводят ограничительные меры на фоне беспилотной угрозы. Последний раз аэропорт Сочи приостанавливал работу 28 ноября — с 5:39 до 10:31 мск.

Теги
Александра Озерова
Сочи Росавиация аэропорты
