В Ozon опровергли списание чаевых без согласия клиента
Ozon не списывает чаевые без согласия клиента, пользователь может выбрать сумму или отказаться от них при оформлении заказа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«Без согласия клиента мы чаевые не списываем. При оформлении заказа клиент видит в своем интерфейсе ту сумму чаевых, которую выбрал сам при последнем заказе, но, если в этот раз оставлять чаевые не хочет, еще до оформления он может выбрать вариант «без чаевых», — пояснили РБК в пресс-службе Ozon.
Как отметили в компании, приложение показывает ту сумму, которую пользователь выбрал при последнем заказе, для его удобства. Покупатель может вовсе не подписываться на постоянные чаевые, а принимать решение после выдачи каждого заказа.
«Чаевые можно поменять или отменить в любой момент до выдачи заказа, а также в течение 15 минут после его получения в пункте выдачи, если клиент вдруг передумал», — добавили в Ozon.
Ozon ввел опцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в ноябре. Клиент может выбрать сумму от 10 до 300 руб. В компании подчеркнули, что эта мера должна повысить мотивацию сотрудников и качество сервиса. Возможность оставить чаевые при курьерской доставке появилась в сервисе еще в 2020 году.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили