В Ozon опровергли списание чаевых без согласия клиента

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Ozon не списывает чаевые без согласия клиента, пользователь может выбрать сумму или отказаться от них при оформлении заказа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Без согласия клиента мы чаевые не списываем. При оформлении заказа клиент видит в своем интерфейсе ту сумму чаевых, которую выбрал сам при последнем заказе, но, если в этот раз оставлять чаевые не хочет, еще до оформления он может выбрать вариант «без чаевых», — пояснили РБК в пресс-службе Ozon.

Как отметили в компании, приложение показывает ту сумму, которую пользователь выбрал при последнем заказе, для его удобства. Покупатель может вовсе не подписываться на постоянные чаевые, а принимать решение после выдачи каждого заказа.

«Чаевые можно поменять или отменить в любой момент до выдачи заказа, а также в течение 15 минут после его получения в пункте выдачи, если клиент вдруг передумал», — добавили в Ozon.

Ozon ввел опцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в ноябре. Клиент может выбрать сумму от 10 до 300 руб. В компании подчеркнули, что эта мера должна повысить мотивацию сотрудников и качество сервиса. Возможность оставить чаевые при курьерской доставке появилась в сервисе еще в 2020 году.