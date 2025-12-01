 Перейти к основному контенту
В метро Москвы появится станция «Луганская»

В метро Москвы появится станция «Луганская» вместо «Кавказского бульвара»
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram

На Бирюлевской (рубиновой) линии метро Москвы появится станция «Луганская» — так переименовали станцию «Кавказский бульвар», название для которой выбрали голосованием несколько лет назад. Новое название содержится в сообщении пресс-службы правительства Москвы.

«В составе новой радиальной ветки [Бирюлевской линии] длиной более 22 километров будет построено десять станций: «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Москворечье», «Луганская» («Кавказский бульвар»), «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская», «Бирюлево», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Метро Москвы потребовало от подрядчика ₽2,8 млрд за «бескультурщину»
Бизнес
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале сообщил, что строительство станций идет по графику. «Линия улучшит транспортное сообщение районов юга столицы с населением свыше миллиона человек, снизит нагрузку на Замоскворецкую, Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую ветки, обеспечит пересадки на МЦК, БКЛ, Троицкую и Замоскворецкую линии и Павелецкое направление МЖД», — уточнил мэр.

В 2022 году москвичи выбрали название «Кавказский бульвар» в рамках голосования на портале «Активный гражданин».

