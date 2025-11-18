 Перейти к основному контенту
Метро Москвы потребовало от подрядчика ₽2,8 млрд за «бескультурщину»

Метро потребовало ₽2,8 млрд от «Метровагонмаша» за культурное состояние вагонов
«Метровагонмаш» обязался стирать надписи в вагонах и чистить сиденья, но в метро выявили около 160 тыс. нарушений. Ответчик настаивает, что времени на работу было недостаточно и срок исковой давности истек
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Метрополитен Москвы потребовал в арбитражном суде взыскать с мытищинского завода «Метровагонмаш» примерно 2,8 млрд руб. неустойки за ненадлежащее «культурное состояние» вагонов, передает «РИА Новости».

В одно производство объединены 22 иска, прежде суть претензий метрополитена не раскрывалась. Всего с мая метро Москвы предъявило к «Метровагонмашу» 28 исков на общую сумму около 8,3 млрд руб.

Согласно условиям соглашений, «Метровагонмаш» обязался устранять различные дефекты: надписи на стеклах, сломанные кондиционеры, грязные сиденья, порванные линолеумы и другое. За каждый вагон метро платит свыше 9 тыс. руб. сервисного сбора, но, если поступает хотя бы один вагон с неустраненным дефектом, «сервисный платеж уменьшается на 30% за весь состав в сутки», рассказал представитель истца. К делу приобщили около 9 тыс. актов осмотра со 160 тыс. нарушений.

Суд Петербурга взыскал с террористов ₽67 млн за взрыв в метро
Общество
Фото:dslebedeva_official / Telegram

По версии «Метровагонмаша», срок исковой давности истек, поскольку по контрактам жизненного цикла он не превышает один год. Общую сумму неустойки представитель завода назвал несоразмерной последствиям нарушений, так как составы все равно выходят на линию. Многие дефекты невозможно устранить оперативно: предприятие вынуждено соблюдать график оборота составов, но регламент предписывает уделить обслуживанию до восьми часов.

Метрополитен не согласился с доводами ответчика. По его утверждению, в сутки необходимо предоставить 53 состава, в запасе есть еще примерно 30.

Слушания отложены на январь. Суд предложил сторонам представить дополнительные доказательства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу метро и в «Метровагонмаш».

Завод «Метровагонмаш» — крупнейший производитель вагонов метро в России и СНГ. Производство входит в «Трансмашхолдинг» (ТМХ), крупнейшего российского разработчика и производителя подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Московский метрополитен — ключевой заказчик «Метровагонмаша».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
метро Москвы Москва завод «Метровагонмаш»
