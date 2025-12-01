 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Внучка убитого экс-мэра Самары захотела отправить сына в Израиль

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары хочет, чтобы ее сын уехал к отцу в Израиль
Екатерина Тархова
Екатерина Тархова (Фото: Дарья Малеева / ТАСС)

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его супруги Екатерина Тархова заявила в суде, что хочет, чтобы ее сын уехал в Израиль к отцу, сообщает «РИА Новости».

Сегодня суд продлил Тарховой пребывание под стражей до 2 февраля.

«Я хочу, чтобы ребенок жил с отцом», — сказала она в ходе заседания.

Мальчик содержался в социальном учреждении с момента ареста Тарховой, но затем опеку над ним оформила крестная. По ее словам, отец ни разу не навестил сына с начала следствия, но общается с ним по видеосвязи.

Екатерину Тархову задержали и арестовали в начале февраля текущего года после исчезновения ее дедушки, экс-мэра Самары, и его супруги Натальи. Следствие обнаружило в их квартире жировую ткань и фрагменты кровеносных сосудов пропавших.

Позднее СК предъявил внучке мэра обвинение в двойном убийстве по ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет. По версии следствия, Екатерина расчленила тела и спрятала их, а затем выбрасывала по частям.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Виктор Тархов Самара Дети суд Израиль
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 18:57 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 18:57
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Российский хоккеист пропустит несколько матчей НХЛ из-за ожогов ног Спорт, 19:22
Объем торгов на рынке акций Мосбиржи достиг минимума более чем за 1,5 года Инвестиции, 19:16
Какой ресторан выбрать: марсельская уха, бранч по билетам и много фокаччи Стиль, 19:15
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 19:14
В России начались продажи обновленного Tank 400 Авто, 19:03
Деньги компании работают: практики управления ликвидностью #всенабиржу!, 19:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Умеров сообщил о значительном прогрессе после переговоров с США о мире Политика, 18:58
Слуцкого номинировали на приз тренеру года в Китае Спорт, 18:56
Надежное полотно: как увеличить износостойкость автодорог Дискуссионный клуб, 18:56
В МУС заявили о готовности противостоять давлению США и России Политика, 18:52
Число погибших при наводнениях в Юго-Восточной Азии превысило 1000. Фото Общество, 18:50 
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 18:47
Минздрав разрешил лечить рубцы гортани сфероидами из жира пациента Общество, 18:45