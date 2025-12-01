Внучка убитого экс-мэра Самары захотела отправить сына в Израиль
Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его супруги Екатерина Тархова заявила в суде, что хочет, чтобы ее сын уехал в Израиль к отцу, сообщает «РИА Новости».
Сегодня суд продлил Тарховой пребывание под стражей до 2 февраля.
«Я хочу, чтобы ребенок жил с отцом», — сказала она в ходе заседания.
Мальчик содержался в социальном учреждении с момента ареста Тарховой, но затем опеку над ним оформила крестная. По ее словам, отец ни разу не навестил сына с начала следствия, но общается с ним по видеосвязи.
Екатерину Тархову задержали и арестовали в начале февраля текущего года после исчезновения ее дедушки, экс-мэра Самары, и его супруги Натальи. Следствие обнаружило в их квартире жировую ткань и фрагменты кровеносных сосудов пропавших.
Позднее СК предъявил внучке мэра обвинение в двойном убийстве по ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет. По версии следствия, Екатерина расчленила тела и спрятала их, а затем выбрасывала по частям.
