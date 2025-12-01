Тренера по ММА задержали в Туле по делу о вымогательстве
Профессиональный боец Тигран Оганесян задержан правоохранительными органами. Об этом сообщили в Тульском региональном отделении Федерации ММА. В организации также уточнили, что Оганесян не является спортсменом Федерации смешанного боевого единоборства.
В пресс-службе Росгвардии отметили, что 36-летний уроженец одной из республик Закавказья создал в регионе спортивную секцию по ММА, под прикрытием которой организовал преступное сообщество. В него входили представители национальных диаспор и землячеств. Группировка занималась разбоем и вымогательством на территории г. Щёкино Тульской области.
В задержании участвовали сотрудники СОБР «Буран» Управления Росгвардии по Тульской области совместно с оперативниками ФСБ России. Возбуждено уголовное дело.
В октябре суд вынес обвинительный приговор бывшему тренеру по футболу Дмитрию Лукину, которого осудили на 10,5 года колонии за организацию в 2006 году убийства мэра подмосковного Дзержинского Виктора Доркина. Дело рассматривалось несколько лет, дважды присяжные оправдывали Лукина, но после отмены приговоров и его повторного задержания в 2024 году суд вынес обвинительный вердикт.
