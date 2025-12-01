 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Тренера по ММА задержали в Туле по делу о вымогательстве

Тигран Оганесян
Тигран Оганесян (Фото: соцсети)

Профессиональный боец Тигран Оганесян задержан правоохранительными органами. Об этом сообщили в Тульском региональном отделении Федерации ММА. В организации также уточнили, что Оганесян не является спортсменом Федерации смешанного боевого единоборства.

В пресс-службе Росгвардии отметили, что 36-летний уроженец одной из республик Закавказья создал в регионе спортивную секцию по ММА, под прикрытием которой организовал преступное сообщество. В него входили представители национальных диаспор и землячеств. Группировка занималась разбоем и вымогательством на территории г. Щёкино Тульской области.

В задержании участвовали сотрудники СОБР «Буран» Управления Росгвардии по Тульской области совместно с оперативниками ФСБ России. Возбуждено уголовное дело.

Бывшему тренеру дали 10,5 лет за организацию убийства мэра Дзержинского
Общество
Виктор Доркин

В октябре суд вынес обвинительный приговор бывшему тренеру по футболу Дмитрию Лукину, которого осудили на 10,5 года колонии за организацию в 2006 году убийства мэра подмосковного Дзержинского Виктора Доркина. Дело рассматривалось несколько лет, дважды присяжные оправдывали Лукина, но после отмены приговоров и его повторного задержания в 2024 году суд вынес обвинительный вердикт.

