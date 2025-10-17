Бывшему тренеру дали 10,5 лет за организацию убийства мэра Дзержинского

Виктор Доркин (Фото: Администрация города Дзержинский / ТАСС)

Суд приговорил бывшего тренера футбольного клуба «Орбита» Дмитрия Лукина к десяти с половиной годам колонии за организацию в 2006 году убийства мэра подмосковного Дзержинского Виктора Доркина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дело Лукина рассматривалось на протяжении нескольких лет и дважды завершалось оправдательными приговорами присяжных — в 2018 и 2022 годах. Бывший свидетелем и отбывающий наказание напарник киллера Игорь Золотенков давал противоположные показания: сначала утверждал о причастности Лукина, затем заявлял, что оговорил его.

Оба оправдательных приговора были отменены по жалобам прокуратуры. После второго вердикта Лукин находился на свободе, но в 2022 году заявил о болезни и исчез. Его объявили в розыск, а в апреле 2024 года задержали.

Процесс возобновился в мае 2024 года и завершился обвинительным приговором.

В 2007 году Московский областной суд вынес приговор по делу об убийстве двух человек: Сергею Булавинову назначили 15 лет лишения свободы, Игорю Золотенкову — девять с половиной лет. В то же время суд оправдал третьего фигуранта дела — Игоря Столяра. Слушания проходили в закрытом режиме с участием 12 присяжных заседателей.

Мэр города Дзержинский Люберецкого района Подмосковья 53-летний Виктор Доркин был застрелен на детской площадке рядом с домом в конце марта 2006 года.

Тело обнаружили ночью, на месте преступления нашли гильзы от пистолета Макарова. Доркин был избран на пост мэра Дзержинского в 1996 году. За год до этого баллотировался на пост главы Московской области, но занял на выборах лишь четвертое место.