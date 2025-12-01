В Красноярске инструктор автошколы проводил занятие в состоянии опьянения
В Красноярске сотрудники ДПС задержали инструктора автошколы, который проводил практическое занятие с курсантом в состоянии алкогольного опьянения. При проверке уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,325 мг/л. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское».
Инцидент произошел на улице Тургенева. На месте мужчина признался, что перед занятием употреблял шампанское.
«Вся жизнь рухнула, я больше ничего делать не умею, кроме как машину водить», — заявил он.
Сотрудники ДПС составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 45 тыс. руб. и лишение прав на срок до двух лет.
Ранее в нескольких российских регионах ввели практику материального поощрения за сообщения о пьяных водителях. Такие меры действуют в Бурятии, Республике Алтай, Амурской, Мурманской и Нижегородской областях, а также в Коми. В Нижегородской области, к примеру, за сообщение выплачивают 2 тыс. руб.
