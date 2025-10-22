В Бурятии предложили выплату за сообщения о пьяных водителях

Фото: alexeytsydenov / Telegram

Жителям Бурятии предложат вознаграждение за сообщения в полицию о случаях управления автомобилем в состоянии опьянения. Соответствующий механизм предложил региональный минтранс, а нормативно-правовой акт уже готовится, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в телеграм-канале. Он добавил, что практика уже показала эффективность в ряде российских регионов, включая Алтай, Коми, Мурманскую и Амурскую области.

Ситуация с пьяными ДТП в Бурятии остается острой: в 2024 году зарегистрировали 201 ДТП в состоянии опьянения, в которых погибло 54 человека и еще 247 получили травмы. Почти половина всех жертв на дорогах региона приходится на ДТП с участием пьяных водителей, отметил Алексей Цыденов.

Аналогичные меры вводились и в других регионах — в Амурской области с 15 июля 2024 года начали выплачивать вознаграждения за сообщения о пьяных водителях, в Республике Алтай с 2024 года граждане могут получить по 5 тыс. руб., однако пока никто этим не воспользовался. В Нижегородской области с 1 мая 2023 года за такие сообщения выплачивают 2 тыс. руб.