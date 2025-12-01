 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Псковские таможенники передали Минобороны изъятые на границе автомобили

Псковские таможенники передали Минобороны три автомобиля, изъятых на границе

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Министерству обороны России передали три автомобиля, задержанные сотрудниками Псковской таможни из-за нарушений при перевозке через границу. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Как говорится в публикации, микроавтобус и две легковушки пытались ввезти в Россию под видом транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в странах ЕАЭС. При этом машины предназначались для передачи другим лицам.

Чтобы не выплачивать таможенные сборы и пошлины, нарушители вручную изменили VIN-код транспортных средств или их регистрационные номера.

Таможенники изъяли автомобили для проведения проверки, материалы которой направили в суд. В суде машины признали бесхозными и обратили в доход государства. После этого их решили передать для нужд Министерства обороны.

Псковская область граничит с Белоруссией, Эстонией и Латвией. Откуда именно ввезли изъятые автомобили, в публикации не уточнили.

Таможенники нашли в фурах из Китая крупную партию беспилотников

Ранее ростовские таможенники передали Минобороны изъятые запчасти для сборки двух самолетов Ил стоимостью 1,42 млрд руб. Детали, включая фюзеляжи, элементы крыльев, подкрылки, рельсы, гребни киля и компоненты шасси, несколько лет назад ввезла в Россию иностранная фирма, но необходимые таможенные процедуры не были завершены в срок.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Псковская область таможня Минобороны Автомобили
Материалы по теме
Таможня передала военным ввезенные с нарушениями детали самолета Ил
Общество
Алтайские таможенники перехватили 712 кг украинского шоколада
Общество
Таможня в Сочи нашла серьги и колье на 3 млн руб. у пассажирки из Дубая
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 16:07
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Белоруссия обвинила Литву из-за упавшего в Гродно дрона Политика, 16:23
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Псковские таможенники передали Минобороны изъятые на границе автомобили Общество, 16:13
Где и как сегодня готовят «бирюзовых воротничков» для химпрома Дискуссионный клуб, 16:11
Airbus столкнулся с новой проблемой качества на самолетах Бизнес, 16:10
В Минске выразили протест Литве из-за запуска дрона над Белоруссией Политика, 16:09
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Ведущую из ЮАР арестовали за попытку участия в боях на Украине Политика, 16:08
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 16:03
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:02
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Инвесторы за месяц вывели из биткоин-ETF в США $3,5 млрд Крипто, 16:00
Семье Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда Спорт, 15:58
Reuters выяснил средний возраст украинских военных Политика, 15:57