Псковские таможенники передали Минобороны изъятые на границе автомобили

Министерству обороны России передали три автомобиля, задержанные сотрудниками Псковской таможни из-за нарушений при перевозке через границу. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Как говорится в публикации, микроавтобус и две легковушки пытались ввезти в Россию под видом транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в странах ЕАЭС. При этом машины предназначались для передачи другим лицам.

Чтобы не выплачивать таможенные сборы и пошлины, нарушители вручную изменили VIN-код транспортных средств или их регистрационные номера.

Таможенники изъяли автомобили для проведения проверки, материалы которой направили в суд. В суде машины признали бесхозными и обратили в доход государства. После этого их решили передать для нужд Министерства обороны.

Псковская область граничит с Белоруссией, Эстонией и Латвией. Откуда именно ввезли изъятые автомобили, в публикации не уточнили.

Ранее ростовские таможенники передали Минобороны изъятые запчасти для сборки двух самолетов Ил стоимостью 1,42 млрд руб. Детали, включая фюзеляжи, элементы крыльев, подкрылки, рельсы, гребни киля и компоненты шасси, несколько лет назад ввезла в Россию иностранная фирма, но необходимые таможенные процедуры не были завершены в срок.