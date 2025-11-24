 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Таможня передала военным ввезенные с нарушениями детали самолета Ил

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

Ростовские таможенники передали Министерству обороны России запасные части для сборки двух самолетов Ил стоимостью 1,42 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства. Точную марку самолета в сообщении не назвали.

Детали, включая фюзеляжи, элементы крыльев, подкрылки, рельсы, гребни киля и компоненты шасси, были ввезены в страну иностранной фирмой несколько лет назад, но необходимые таможенные формальности не были завершены в срок.

В 2025 году таможня возбудила дело по ч. 3 ст. 16.19 КоАП — незавершение в установленные сроки таможенной процедуры, которую требовалось завершить. Суд принял решение о конфискации товаров в доход государства, а детали были переданы Минобороны для возможного использования в военно-транспортной авиации.

Таможня в Сочи нашла серьги и колье на 3 млн руб. у пассажирки из Дубая
Общество

В декабре 2024 года приволжские таможни перехватили 20 посылок со снайперскими винтовками, автоматами, бронезащитой и амуницией.

В организации преступления обвинили гражданина одной из стран Евросоюза, который через мессенджеры и соцсети завербовал исполнителей из разных городов России.

Их услуги злоумышленник оплачивал криптовалютой.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
ФТС таможенная служба Минобороны запчасти самолет
