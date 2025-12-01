«Грузинская мечта» пригрозила Би-би-си судом за клевету о протестах
Партия «Грузинская мечта» решила подать в международный суд на британскую вещательную корпорацию Би-би-си за клевету, говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Поводом стала публикация Би-би-си, в которой говорится, что в прошлом году во время разгона протестов в Тбилиси власти могли применить «камит» — химическое вещество времен Первой мировой войны.
Партия заявляет, что обвинения необоснованны, построены на «заинтересованных источниках» и не имеют доказательств. По словам представителей «Грузинской мечты», они предоставили Би-би-си ответы и потребовали объективного освещения, но в итоге получили «поток лжи» и тяжелые обвинения. Правящая партия намерена добиваться ответственности Би-би-си через международные правовые механизмы
Речь идет о протестах в Тбилиси, вызванных приостановкой правящей партией переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз в конце ноября 2024 года. Тогда у здания парламента в центре столицы собрались тысячи людей. Во время акций власти задействовали силовые структуры, применили против митингующих водометы, а также использовали слезоточивый газ.
Би-би-си утверждает, что во время разгона упомянутых протестов грузинские власти могли использовать «камит». Протестующие сообщали о сильных ожогах кожи, трудностях с дыханием и симптомах, которые сохранялись неделями.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили