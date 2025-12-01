«Грузинская мечта» пригрозила Би-би-си судом за клевету о протестах

Фото: Leon Neal / Getty Images

Партия «Грузинская мечта» решила подать в международный суд на британскую вещательную корпорацию Би-би-си за клевету, говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом стала публикация Би-би-си, в которой говорится, что в прошлом году во время разгона протестов в Тбилиси власти могли применить «камит» — химическое вещество времен Первой мировой войны.

Партия заявляет, что обвинения необоснованны, построены на «заинтересованных источниках» и не имеют доказательств. По словам представителей «Грузинской мечты», они предоставили Би-би-си ответы и потребовали объективного освещения, но в итоге получили «поток лжи» и тяжелые обвинения. Правящая партия намерена добиваться ответственности Би-би-си через международные правовые механизмы

Речь идет о протестах в Тбилиси, вызванных приостановкой правящей партией переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз в конце ноября 2024 года. Тогда у здания парламента в центре столицы собрались тысячи людей. Во время акций власти задействовали силовые структуры, применили против митингующих водометы, а также использовали слезоточивый газ.

Би-би-си утверждает, что во время разгона упомянутых протестов грузинские власти могли использовать «камит». Протестующие сообщали о сильных ожогах кожи, трудностях с дыханием и симптомах, которые сохранялись неделями.