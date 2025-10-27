Баку и Тбилиси отказались участвовать в «Евронесте» из-за Европарламента
Азербайджан и Грузия не будут отправлять своих представителей для участия в 12-й пленарной сессии парламентской ассамблеи «Евронест» в Ереване, которая пройдет 28–30 октября.
Руководитель азербайджанской делегации в «Евронесте» Таир Миркишили пояснил АПА, что решение Баку связано с заявлениями Европарламента, которые противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.
«Эти заявления также не поддерживают процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией в регионе, напротив, льют воду на мельницу сил, заинтересованных в продолжении вражды в регионе», — отметил Миркишили.
В частности, он отметил «неконструктивное заявление» ЕП после «мирной встречи» президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтоне в августе. Тогда было парафировано мирное соглашение между сторонами.
Миркишили подчеркнул, что отказ Баку от участия не связан с тем, что «Евронест» пройдет в Ереване.
«Евронест» — это парламентский форум, который проводится с целью политического объединения и дальнейшей экономической интеграции между ЕС и восточноевропейскими партнерами объединения — Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной, а ранее в их число входила и Белоруссия.
«Искаженные и ложные политические заявления» евродепутатов стали причиной отказа от участия в сессии и Грузии, передает «Новости — Грузия». Председатель комитета парламента страны по евроинтеграции Леван Махашвили отметил, что «многосторонний диалог, который ранее широко поддерживался участниками ассамблеи, к сожалению, остался в прошлом».
Европарламент, например, заявлял о фальсификации выборов в Грузии в октябре прошлого года и захвате власти в стране в ущерб демократии правящей партией «Грузинская мечта».
Еще одна претензия Тбилиси связана с приглашением на «Евронест» «под прикрытием гражданского общества» лиц, которые «участвовали или поддерживали попытки свержения власти и подрыв легитимных демократических институтов в Грузии».
