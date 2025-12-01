 Перейти к основному контенту
Политика
0

Хинштейн поручил разобраться с включением в список голосующих покойника

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Губернатор Александр Хинштейн поручил привлечь к ответственности тех, кто допустил, что одним из голосующих за общественные территории стал умерший сотрудник Курского городского собрания. Видео с заседания опубликовано на странице правительства во «ВКонтакте».

«При голосовании по ФКГС «Формирование комфортной городской среды» были учтены голоса людей, которых, к сожалению, нет в живых», — сказал Хинштейн.

Он рассказал, что 18 июня были утверждены результаты голосования за общественные территории по благоустройству программы ФКГС, в работе комиссии участвовал Игорь Стебняев, который умер в 2023 году. Хинштейн попросил привлечь к ответственности тех, кто это допустил.

Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Глава администрации Курска Евгений Маслов подтвердил, что Стебняев голос не подавал, но формально оставался в перечне членов комиссии. Маслов сообщил, что назначен анализ состава комиссии и порядка ее работы, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

В июле 2020 года Мосгоризбирком объяснил, что появление умерших людей в списках избирателей иногда происходит из-за ошибок в данных регистрационного учета или из-за того, что человек умер после формирования списков. Информация о смерти обновляется по состоянию на 1 июня, поэтому предусмотрена процедура последующего уточнения списков.

Софья Полковникова
Александр Хинштейн голосование территории
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
