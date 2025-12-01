Хинштейн поручил разобраться с включением в список голосующих покойника
Губернатор Александр Хинштейн поручил привлечь к ответственности тех, кто допустил, что одним из голосующих за общественные территории стал умерший сотрудник Курского городского собрания. Видео с заседания опубликовано на странице правительства во «ВКонтакте».
«При голосовании по ФКГС «Формирование комфортной городской среды» были учтены голоса людей, которых, к сожалению, нет в живых», — сказал Хинштейн.
Он рассказал, что 18 июня были утверждены результаты голосования за общественные территории по благоустройству программы ФКГС, в работе комиссии участвовал Игорь Стебняев, который умер в 2023 году. Хинштейн попросил привлечь к ответственности тех, кто это допустил.
Глава администрации Курска Евгений Маслов подтвердил, что Стебняев голос не подавал, но формально оставался в перечне членов комиссии. Маслов сообщил, что назначен анализ состава комиссии и порядка ее работы, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
В июле 2020 года Мосгоризбирком объяснил, что появление умерших людей в списках избирателей иногда происходит из-за ошибок в данных регистрационного учета или из-за того, что человек умер после формирования списков. Информация о смерти обновляется по состоянию на 1 июня, поэтому предусмотрена процедура последующего уточнения списков.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили