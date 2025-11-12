 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Петербурге задержали главу пресс-службы управления МВД

Главу пресс-службы петербургского управления МВД задержали за получение взяток на сумму не менее 660 тыс. руб. в обмен на предоставление сводок и видео с камер наблюдения администратору портала «Конкретно.ру». Последний задержан
Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Начальника управления информации и общественных связей Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали, ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки), решается вопрос о мере пресечения, сообщает региональное Управление Следственного комитета.

Следователи и сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти выяснили, что с 2022 года задержанный получал взятки от администратора новостного канала «Конкретно.ру» за предоставление ежедневных сводок происшествий и «видео событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра». По данным следствия, всего за это время глава пресс-службы петербургского управления МВД получил переводами не менее 660 тыс. руб.

65-летнему администратору канала «Конкретно.ру» предъявлено обвинение  по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки). По местам жительства администраторов новостного ресурса прошли обыски, изъяты технические устройства, содержащие в том числе сводки происшествий и «иную служебную информацию».

«В настоящее время полицейскими совместно со следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будут приняты соответствующие меры реагирования», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД.

На сайте Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сказано, что начальником управления информации и общественных связей является полковник внутренней службы Вячеслав Степченко.

Главред Baza признал вину по делу о даче взятки полицейским
Общество
Глеб Трифонов

По информации «Фонтанки», его задержали на двое суток утром 12 ноября. Как пишет издание, Степченко руководил пресс-службой петербургского МВД последние 20 лет, до этого он возглавлял отдел права ИА «Росбалт», был пресс-секретарем вице-губернатора Петербурга (2003–2004) Андрея Черненко, работал в Федеральной миграционной службе.

По данным «78.ru», 29 октября был задержан шеф-редактор информационной службы «Конкретно.ру» Александр Семенов по ч. 6 ст. 272.1 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). 31 октября Семенову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает источник телеканала.

Главным редактором «Конкретно.ру» является Кирилл Метелев, ему 60 лет. Весной в отношении него было возбуждено уголовное дело о вымогательстве за непубликацию компромата (ч. 3 ст. 163 УК) на предпринимательницу Марию Михайлову, которая баллотировалась на пост губернатора Петербурга в 2024 году, а затем сняла свою кандидатуру.

По версии обвинения, Метелев и учредитель компании «Глагол» (в 2021 году выпускала издание «Невка78») Александр Гладышев требовали от Михайловой $15 тыс. за «снятие статьи, содержащей негатив, с интернет-ресурса», писал «Коммерсантъ». Метелев утверждал, что Михайлова сама пыталась заключить с ним контракт на информационное сотрудничество.

В октябре производство по этому делу в отношении Метелева было приостановлено в связи с заключением контракта на военную службу в зоне специальной военной операции, сообщил РАПСИ его адвокат Станислав Пикалов.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Санкт-Петербург МВД взятка

